Mrazivá legenda z dejín justície: duch ženy sa vrátil zo záhrobia, aby usvedčil jej vraha

Vražda Zony Heaster Shue nepochybne patrí k najstrašidelnejším prípadom amerického súdnictva.

Lewisburg, Západná Virgínia, Spojené Štáty Americké 1897 – Smrť Zony Heaster Shue mala vyzerať ako prirodzená. Hoci sa to stáva len zriedkavo, aj mladých a zdravých ľudí môže postihnúť infarkt. Presne to si povedal lekár, keď sa skláňal nad posteľou, v ktorej ležalo jej telo.

Erasmus, manžel nebohej, mu po celý čas stál za chrbtom. Hystericky plakal a vzlykal. Napriek tomu, že lekár štandardne prehliada zosnulých dlhšie a dôkladnejšie, tentoraz si povedal, že nebude smútiaceho muža ešte viac trápiť.

Utrpenia na jeden deň si už zažil dosť, a keďže mu bola prítomnosť lekára pri ľadovom tele jeho milovanej zjavne nepríjemná, rozhodol sa vyšetrenie predčasne ukončiť. Ako príčinu smrti nakoniec predsa len stanovil infarkt.

Hlbokú ľútosť nad mužom, ktorý nečakane a zo dňa na deň stratil svoju životnú lásku, prejavila na pohrebe takmer celá rodina Zony. Jedine matke zosnulej niečo na smrti svojej dcéry nesedelo. Z jej manžela mala zlý pocit už od chvíle, keď ju s ním dcéra zoznámila.

Ako čas ukázal, matka mala pravdu. Neprešiel ani mesiac od pohrebu a pri posteli sa jej v noci začala zjavovať silueta nebohej dcéry. V jednu noc matke prezradila, že neumrela na infarkt, ale bola zavraždená. Brutálny čin, ktorého sa stala obeťou, do najmenších detailov. Túžba odhaliť svojho vraha a učiniť spravodlivosť Zonu Heaster Shue vyhnal až zo záhrobia.

Vyšetrovatelia nakoniec prípad na naliehanie matky znovu otvorili a zistili, že jej slová sa dokonale zhodujú s fyzickými dôkazmi. Keď vraha postavili pred súd, začali sa pojednávania jediného zadokumentovaného prípadu na svete, keď zločinca usvedčil duch.

Vrah bol nervózny od prvej chvíle

Zona Heaster mala iba 23 rokov, keď sa v októbri 1896 zamilovala do muža menom Erasmus Shue. 37-ročného kováča prvýkrát stretla na potulkách mestom, píše Ati.

Dvojica si hneď padla do oka. Rozhodli sa preto na nič nečakať a svoje vzájomné sympatie spečatiť manželským sľubom. O niekoľko týždňov od ich zoznámenia sa konala svadba, a to aj napriek námietkam Mary Jane, matky Zony. Čerství manželia sa ihneď po sobáši presťahovali do domu neďaleko Shueovej kováčskej dielne.

Zona Heaster Shue. Zdroj: Wikipedia Commons/@Belbury

Manželstvo dievčaťa a miestneho kováča vyzeralo ako harmonické. Preto sa každý domnieval, že pre Erasma Shuea muselo byť veľmi bolestivé, keď len tri mesiace po svadbe našiel doma svoju drahú mŕtvu.