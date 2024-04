Timothée Chalamet ako Bob Dylan. Teš sa na nový životopisný film

Podľa magazínu Rolling Stone videli Chalameta na nakrúcaní po boku americkej herečky Elle Fanning, sestry známej Dakoty, ktorú môžeš poznať z Maleficent či Uptown Girls. V novom filme má stvárniť Dylanovu lásku Sylviu Russo.

Chalameta budeš po minuloročnom speváckom úspechu vo filme Wonka počuť aj tentoraz. „Je to trochu prekvapujúce, pretože postava Wonku sa od Boba Dylana veľmi líši, majú úplne iný hlas,“ prezradil jeho vtedajší vokálny tréner Eric Vetro pre magazín People. Dodal, že Chalamet „je taký talentovaný, že nemá problém sa rýchlo prepnúť do akejkoľvek úlohy“.

V pripravovanom filme si mal zahrať aj Benedict Cumberbatch, ktorého môžeš poznať aj ako marvelovského Doctora Strangea alebo zo seriálu Sherlock, no herec pre organizačné problémy napokon od projektu odstúpil.

