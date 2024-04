Google dal zatknúť svojich vlastných zamestnancov. Protestovali proti projektu v spolupráci s izraelskou vládou

Firma tak urobila v reakcii na protesty, ktoré organizovali v kanceláriách po celej Amerike.

Zamestnancov zatkli v utorok vo večerných hodinách v dvoch pobočkách, a to konkrétne v New Yorku a v Sunnyvale v Kalifornii. Zamestnanci protestovali proti projektu Nimbus, ktorý je kolaboráciou medzi Googlom, vládou Izraela a Amazonom. Zmluva medzi gigantmi má hodnotu 1,2 miliardy dolárov a jej cieľom je poskytovať cloudové služby pomocou umelej inteligencie. Zamestnanci si myslia, že pre vojnový konflikt s Palestínou a genocídu tamojšieho obyvateľstva by ich zamestnávateľ nemal s Izraelom obchodovať.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa VALUETAINMENT (@valuetainment)

„Fyzické ohrozovanie ostatných zamestnancov v práci a snaha znemožniť im ju je jasne v rozpore s našimi pravidlami. Budeme to prešetrovať a podnikneme kroky,“ povedal Bailey Tomson, hovorca spoločnosti Google. Informuje o tom Washington Post.

Hovorca zároveň priznal, že dotknutí zamestnanci dostali výpoveď a nemajú naďalej prístup k pracovným systémom. Výpoveď dostalo 28 zamestnancov.