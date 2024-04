Zendaya je vo veci tretej série Euphorie skeptická. Dočkáme sa pokračovania?

Hlavná postava seriálu a zároveň jeho producentka dúfa, že pokračovanie bude, no nevie ho garantovať.

Fanúšikovia dramatického seriálu Euphoria netrpezlivo čakajú na tretiu sériu. Debutový diel streamovacia platforma HBO odvysielala v roku 2019 a spôsobil úplný ošiaľ. Tínedžerská dráma z drogového prostredia s hviezdnym obsadením sa v roku 2022 dočkala aj pokračovania.

Aj napriek tomu, že režiséri a producenti dlhodobo sľubujú ďalšiu sériu, jej natáčanie je vo hviezdach. Omeškanie v nakrúcaní podporila aj tragédia, ktorá hercov zasiahla. Jeden z ústredných hercov Angus Cloud, ktorý stvárňoval dealera Feza, v lete 2023 zomrel na predávkovanie.

Tretia séria je neistá

Zendaya v seriáli stvárňuje hlavnú postavu a zároveň je aj producentkou série. V rozhovore pre Variety povedala, že pokračovanie nezávisí od nej a nevie povedať, kedy by sme sa novej série mohli dočkať.

„Keď sa to bude hercom hodiť a všetko dopadne tak, ako má, samozrejme, že bude. No nezáleží to na mne,“ povedala pre Variety.