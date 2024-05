Juraj Bača: Dnes mladí ľudia utekajú od problémov a volia si ľahšie riešenia. Na sociálnych sieťach mi vadí pretvárka (Rozhovor)

Čo ho prinútilo radikálne zmeniť život a začať s herectvom, čo prežíva počas niektorých predstavení, čím ho prekvapilo štúdium na VŠMU a bol niekedy blízko k vyhoreniu?

Urastený rodák z Galanty najskôr vyštudoval manažment a robil v korporátnej firme. Ako však sám povedal, nenapĺňalo ho to, a tak si bez akýchkoľvek hereckých skúseností podal prihlášku na VŠMU, kde ho vzali na prvýkrát. Dnes ho môžeš vidieť dennodenne v televízii.

Stvárnil hlavnú rolu v remaku úspešnej rakúskej klasiky Komisár Rex alebo v oceňovanej snímke Amnestie, pre ktorú podstúpil skutočne tvrdú fyzickú prípravu. Poznať ho môžeš aj ako esesáka zo seriálu Dunaj, k vašim službám alebo ako sympatického lekára, ktorý však za zavretými dverami znásilňuje sestričky v českej Ordinácii v ružovej záhrade.

V neposlednom rade ho môžeš vidieť v populárnej relácii Pečie celé Slovensko. Juraj nám v úprimnom a otvorenom rozhovore prezradil viacero vecí z pracovného aj zo súkromného života.

Raz si vravel, že predtým, než si skočil do hlbokých vôd šoubiznisu, by ťa ľudia našli v čiernom metalovom tričku a džínsoch s reťazami, keďže si srdcom rocker. Dnes ťa ľudia vnímajú najmä ako elegána z tanečného parketu alebo plesov. V čom sa teraz cítiš najlepšie?

Dnes sa cítim lepšie v elegantných outfitoch. Je to však vtipné, pretože kedysi bol môj brat „kancelársky typ“. Musel nosiť košele, kravaty a saká. V tom čase som študoval manažment, jazdil zjazd na bicykli, hral na gitare a vravel som si, že nikdy nebudem robiť v práci, kde ma nútia nosiť oblek. Dobehlo ma to a dnes už nosím oblek častejšie než on. (smiech)

Bolo toto rockovo-metalové obdobie iba istá životná fáza alebo je to láska na celý život, ktorú si musel len trocha potlačiť do úzadia, pričom si stále občas vypočuješ hity z mladosti a tie metalové tričká vytiahneš zo skrine?

Čo sa týka metalovej módy, keď sa človek istým spôsobom vnútorne vyrovná, nepotrebuje to už neustále ukazovať okoliu. Je to však stále vo mne a spomínané tričká v skrini stále mám. Občas, keď idem s kamarátmi na pivo alebo na koncert, ich ešte prevetrám. Minulý rok bol plný koncertov.

Bol som napríklad na Pantere v Prahe, potom na Rammsteine v Trenčíne. Vždy ma na týchto akciách niekto spozná a tvári sa, akoby som to ani nebol ja, ale iba ktosi, kto sa na mňa podobá. Ľuďom to ku mne nesedí.

Rád chodím na koncerty aj v Bratislave – do Randalu alebo do MMC. Minule ma dokonca zavolal na koncert hosťovať Pišta Vandal z kapely Čad a ľudia nechápali, čo na pódiu zrazu robí herec z Rexa s metalovou gitarou v ruke. Mysleli si, že to je len nejaký vtip. (smiech)

Ktoré kapely sú tvoje srdcovky?

Najviac si fičím na Pantere. Mám dokonca doma gitaru podpísanú ich zosnulým gitaristom Dimebagom Darrellom. Dokopy vlastním sedem gitár.

Tá musela byť poriadne drahá. Odkiaľ si ju zohnal?

Som v rôznych fórach a fanúšikovských skupinách a túto konkrétnu gitaru som našiel práve po prvom kole Let’s Dance, keď som prišiel nadránom domov. Otvoril som si víno, pretože som nevedel zaspať z toho súťažného hajpu. Zrazu mi pípla notifikácia s ponukou na predaj tejto gitary. Bola tam nejaká vyvolávacia cena, tak som týpkovi okamžite napísal, že mu pošlem peniaze hneď teraz.

Bol neistý, lebo nevedel, koľko si má za ňu vypýtať, keďže ju vraj našiel u strýka v garáži a jeho rodina príliš nechce, aby ju predal, no ja som ho v jemnej náladičke nakoniec presvedčil. (smiech) Poslal som mu peniaze cez PayPal a všimol som si, že zrazu začali na inzerát reagovať aj ďalší záujemcovia. Posledná navrhovaná cena, ktorú mu tam niekto ponúkol predtým, než inzerát stiahol zo stránky, bola až päťnásobne vyššia, ako som za gitaru zaplatil ja.

Bol som však už oficiálny kupec, takže šla gitara mne. Poslal mi ju aj s bonusmi – lístkami z koncertu Damageplan (kapela, v ktorej Dimebag hral po odchode z Pantery, pozn. red.), na ktorom bola gitara podpísaná, a so zvláštnym listom. Písalo sa v ňom, že gitaru Dimebag podpísal v Buffale 7. decembra 2004. Zarazil som sa a uvedomil si, že Dimebaga zastrelili deň nato, 8. decembra. Uvedomil som si, že to môže byť posledná gitara, ktorú podpísal.

Ako si už naznačil, ty sám hráš na gitare a aj spievaš. Máš teraz nejakú kapelu? Skladáš vlastné piesne?

Áno, mám dva hudobné projekty. Prvý je cover kapela, s ktorou chodíme hrať po zábavách piesne od rôznych džentlmenov popmusic od tridsiatych rokov až po súčasnosť aj s mojimi dievčatami – úžasnými speváčkami, ktoré tomu celému dodávajú šmrnc. Druhý projekt je moja sólová vlastná tvorba, nedá sa zatiaľ nikde vypočuť.

Mal som kedysi hardcorovú kapelu, ktorá už síce nefunguje, ale stále si doma skladám a píšem piesne. Väčšinou ma kope múza vtedy, keď som povedzme smutný či sklamaný a potrebujem to zo seba dostať. Je to pre mňa psychohygiena. Hudba mi pomáha prekonať ťažké obdobia a je v mojom živote obrovským hnacím motorom.

Poďme k Let’s Dance. Tanečnú partnerku Patríciu Piešťanskú ti asi závidel nejeden divák. Nádherné dievča, skvelá tanečnica. Vyzeralo to tak, že ste si fakt sadli.

Dodal by som, že je celkovo super baba. Má dobrý rodinný základ. Jej rodičia sú stará škola, čo mi je sympatické. Vždy keď sme sa s Paťkou bavili mimo tanca, hneď som videl, že patrí medzi dievčatá, ktoré to majú v hlave upratané. Bola to pre mňa taká iskierka nádeje popri dnešnej generácii dievčat a chlapcov.

Na čo konkrétne narážaš?

Nemôžem súdiť ani generalizovať, určite to je individuálne, ale všimol som si, že akýsi štatút vzťahu, respektíve budovanie vzťahu a pracovanie na ňom sa v dnešnej dobe vytráca. Dnes sa mladý človek vo vzťahu poháda s partnerom a má po jednom kliku na sociálnych sieťach tisíc ľudí, ktorým sa môže vyplakať. Dajú dotyčnému alebo dotyčnej za pravdu, podržia, povzbudia, a preto radšej utečie za nimi, než aby sa človek snažil trocha zanalyzovať, čo sa vlastne stalo a prečo sa to stalo.