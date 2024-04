Toto je údajne 10 najlepších kníh všetkých čias. Máš prečítané všetky?

Ktor├í kniha je tvoja najob─ż├║benej┼íia?

Rebr├ş─Źky naj─Ź├ştanej┼í├şch ─Źi najpred├ívanej┼í├şch kn├şh sa ka┼żd├Ż rok menia.┬áNov├ę kni┼żn├ę tituly dok├í┼żu v┼żdy zamie┼ía┼ą karty a neraz nahradia dovtedaj┼í├şch favoritov. To sa v┼íak net├Żka kultov├Żch diel, ktor├ę si svoje miesta dr┼żia desiatky rokov.

Existuje hne─Ć nieko─żko zoznamov t├Żch najlep┼í├şch kn├şh v┼íetk├Żch ─Źias. My sme z nich vybrali desa┼ą, ktor├ę by si pod─ża n├ís mal aspo┼ł raz v ┼żivote pre─Ź├şta┼ą ├║plne ka┼żd├Ż. Ak ti nejak├í kniha zo zoznamu st├íle ch├Żba, m├íme pre teba skvel├║ spr├ívu.

10. Hlava XXII (Joseph Heller)

Prv├Ż a jednozna─Źne najzn├ímej┼í├ş rom├ín americk├ęho spisovate─ża┬áJosepha Hellera z roku 1961 sa pr├ívom rad├ş medzi najlep┼íie liter├írne po─Źiny v┼íetk├Żch ─Źias. Nad─Źasov├ę liter├írne dielo s humorom rozpr├íva pr├şbehy fikt├şvnej americkej leteckej z├íkladne na ostrove Pianosa po─Źas druhej svetovej vojny. Hlavnou postavou je poru─Ź├şk┬áYossarian, ktor├Ż sa sna┼ż├ş zachova┼ą si zdrav├Ż rozum aj napriek absurdn├Żm pr├şkazom svojich velite─żov.

Autor pomocou absurdn├Żch situ├íci├ş a ─Źierneho humoru poukazuje na nezmyselnos┼ą a krutos┼ą vojnovej ma┼íin├ęrie. Pri p├şsan├ş protivojnov├ęho rom├ínu Heller vych├ídzal aj z vlastn├Żch sk├║senost├ş, ktor├ę z├şskal┬ápo─Źas nieko─żkomesa─Źnej┬ávojenskej slu┼żby.

Zdroj: Panta Rhei

9. Lolita (Vladimir Nabokov)

Ke─Ć Nabokov v roku 1955 vydal na provokat├şvny rom├ín Lolita, spolo─Źnos┼ą neskr├Żvala pohor┼íenie. Na v├Żstredn├║ spove─Ć Humberta Humberta, ktor├Ż trp├ş neukojite─żnou sexu├ílnou t├║┼żbou po 12-ro─Źnej┬á Dolores Haze, sa okam┼żite zniesla vlna kritiky a odporu.

Postupne sa v┼íak rom├ín do─Źkal zasl├║┼żen├ęho uznania. Kritici ocenili predov┼íetk├Żm autorov inovat├şvny ┼ít├Żl, ako aj kontroverzn├Ż obsah. Rom├ín Lolita┬ábol nesk├┤r dvakr├ít sfilmovan├Ż a dodnes patr├ş medzi najpred├ívanej┼íie klasiky.

Zdroj: Panta Rhei

8. 100 rokov samoty (Gabriel Garc├şa M├írquez)

Rom├ín prv├Ż raz vy┼íiel v roku┬á1967. Odvtedy bol prelo┼żen├Ż do viac ako 37 jazykov a stal sa tak svetovo uzn├ívan├Żm liter├írnym dielom. N├ímet na jeho vznik dostal┬ákolumbijsk├Ż autor po─Źas pobytu v┬áAcapulce. P├şsan├şm str├ívil dlh├Żch osemn├ís┼ą mesiacov, po─Źas ktor├Żch nap├şsal zhruba 1 300 str├ín.

Rom├ín, ktor├Ż rad├şme do magick├ęho realizmu, tvoren├Ż mno┼żstvom┬áre├ílnych, ale najm├Ą fantazijn├Żch epiz├│d rozpr├íva pr├şbehy ┼íiestich gener├íci├ş rodiny Buend├şovcov z fikt├şvneho meste─Źka Macondo.┬áPri ─Ź├ştan├ş prv├Żch str├ínok m├┤┼że┼í ma┼ą pocit, ┼że ni─Ź ned├íva zmysel, no na konci do seba v┼íetko zapadne a ty pochop├ş┼í, pre─Źo je toto dielo tak├ę ├║spe┼ín├ę.

Zdroj: Panta Rhei

7. P├Żcha a predsudok (Jane Austenov├í)

M├┤┼że by┼ą ┼żena v ┼żivote ┼í┼ąastn├í aj bez toho, aby sa vydala za bohat├ęho mu┼ża? Klasick├Ż rom├ín┬áanglickej literat├║ry z prostredia bohat├Żch stredn├Żch vrstiev rozpr├íva pr├şbeh man┼żelov┬áBennetovcov a ich piatich dc├ęr.

Ke─Ć sa do ich susedstva pris┼ąahuje slobodn├Ż a bohat├Ż p├ín Bingley, pani Bennetov├í nev├íha a rozhodne sa ho da┼ą dokopy s najstar┼íou dc├ęrou Jane.┬áSpolo─Źne s n├şm v┼íak do rodiny vst├║pi aj tajomn├Ż p├ín Darcy a druhoroden├í┬áElizabeth poc├şti nie─Źo, ─Źo pri inom mu┼żovi dovtedy nec├ştila.┬á

Zdroj: Panta Rhei

6. Pani Dallowayová (Virginia Woolf)

ÔÇ×Zrejme je to m├┤j najpresved─Źivej┼í├ş rom├ínÔÇŽ Pod─ża m┼ła som v ┼łom na─Źrela do najskrytej┼í├şch z├íkut├ş svojej mysle,ÔÇť pozna─Źila si do denn├şku┬áVirginia Woolfov├í po dokon─Źen├ş rukopisu Pani Dallowayov├í.

Kritici aj ─Źitatelia sa zhoduj├║, ┼że rom├ín britskej spisovate─żky z roku┬á1925 je jedn├Żm z najv├Żraznej┼í├şch po─Źinov eur├│pskej liter├írnej moderny. Hlavnou hrdinkou je┬áLond├Żn─Źanka Clarissa Dallowayov├í, ktor├í pripravuje ve─Źierok pre svojich priate─żov. Prostredn├şctvom spomienok a zamyslen├ş sa┬áv┬ákr├ítkom rozp├Ąt├ş nieko─żk├Żch hod├şn pred ─Źitate─żom rozvinie cel├Ż jej ┼żivotn├Ż pr├şbeh.

Zdroj: Panta Rhei

5. Slnko aj vychádza (Ernest Hemingway)

Dej┬áautorovho debutu z roku 1926 je situovan├Ż do intelektu├ílneho prostredia povojnov├ęho Par├ş┼ża a ┼ípanielskej Pamplony. Hlavn├Żm hrdinom diela je americk├Ż novin├ír Jake Barnes, ktor├Ż sa sna┼ż├ş zabudn├║┼ą na vojnov├ę traumy a boles┼ą, ktor├║ v sebe nos├ş.┬á

Autor v rom├íne Slnko aj vych├ídza zanechal┬ásvedectvo o jednej epoche a jednej gener├ícii, do ktorej ┼żivota drasticky zasiahla svetov├í vojna. Aj preto b├Żva t├íto gener├ícia ozna─Źovan├í ako straten├í gener├ícia.

Zdroj: Panta Rhei

4.┬áVe─żk├Ż Gatsby (Francis Scott Fitzgerald)

Najsl├ívnej┼í├ş rom├ín┬áF. S. Fitzgeralda sa odohr├íva v obdob├ş┬áprohib├şcie a takzvan├ęho d┼żezov├ęho veku v USA.┬áKniha prv├Ż raz vy┼íla v roku 1925, spo─Źiatku sa v┼íak takmer nepred├ívala. Z├íujem vzbudila a┼ż v 50. rokoch 20 storo─Źia, kedy sa stala hitom.

Rom├ín sleduje ┼żivot extravagantn├ęho milion├íra zamilovan├ęho do kr├ísnej┬áDaisy na pozad├ş luxusn├Żch ve─Źierkov a mili├│nov├Żch obchodov.┬áAutor chcel rom├ínom pouk├íza┼ą na zvr├ítenos┼ą┬áa mor├ílny ├║padok vtedaj┼íej doby.┬áPozl├ítko toti┼ż ukr├Żva temn├ę tajomstv├í aj tragick├ę d├┤sledky.┬á

Zdroj: Panta Rhei

3. 1984 (George Orwell)

Nad─Źasov├Ż rom├ín z pera┬áGeorgea Orwella patr├ş medzi klenoty svetovej literat├║ry. Dej knihy sa odohr├íva v dystopickej bud├║cnosti, ktor├║ nemilosrdne ovl├ídla komunistick├í diktat├║ra na ─Źele s Ve─żk├Żm Bratom.

Hlavn├Żm protagonistom je ─Źestn├Ż a citliv├Ż Winston Smith, ktor├Ż sa vzoprie diktat├║re a za svoje ─Źiny zaplat├ş krut├║ da┼ł. Kniha z roku 1948 predpovedala bud├║cnos┼ą, v─Ćaka ─Źomu ju ─żudia s ob─żubou ─Ź├ştaj├║ aj dnes.

Zdroj: Panta Rhei

2. P├ín prste┼łov (John Ronald Reuel Tolkien)

Kultov├ę dielo fantasy literat├║ry vznikalo v rokoch 1937 a┼ż 1949 a ihne─Ć po publikovan├ş sa stretlo s obrovsk├Żm ├║spechom. Klasick├Ż n├ímet zachyt├ívaj├║ci boj dobra so zlom je nad─Źasov├Ż, v─Ćaka ─Źomu sa kniha stala ob─ż├║ben├Żm dielom mlad├Żch, ale aj star┼í├şch ─Źitate─żov po celom svete.

Tolkien pr├şbeh spo─Źiatku p├şsal ako rozpr├ívku pre svoje deti, no ke─Ć sa dej za─Źal st├íva┼ą st├íle temnej┼í├şm, rozhodol, ┼że knihu vyd├í. Autor zrejme ne─Źakal, ┼że pr├şbeh, ktor├Ż za─Źal p├şsa┼ą pre ├║zky rodinn├Ż kruh, sa stane svetov├Żm fenom├ęnom a desiatky rokov sa bude radi┼ą medzi najpred├ívanej┼íie diela.┬á

Zdroj: Panta Rhei

1. Harry Potter (J. K. Rowling)

Ako by sme mohli zo zoznamu t├Żch najlep┼í├şch kn├şh vynecha┼ą Harryho, s ktor├Żm v├Ą─Ź┼íina z n├ís vyrastala ─Źi dospievala? Sedemdielna s├íga┬áo ┼żiakovi ─Źarodejn├şckej ┼íkoly a jeho kamar├ítoch Hermione a Ronovi┬á za─Źala postupne vych├ídza┼ą v roku 1997, posledn├Ż diel vy┼íiel o desa┼ą rokov nesk├┤r.

Pr├şbeh Harryho Pottera a jeho priate─żov aj nepriate─żov si z├şskal ─Źitate─żov po celom svete. S├íga mala tak├Ż ├║spech, ┼że sa kr├ítko po vydan├ş prvej ─Źasti do─Źkala aj filmov├ęho spracovania. Z filmov sa, ako inak, stali okam┼żit├ę trh├íky.┬á