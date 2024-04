Influenceri týrajú opičky. Hrajú sa im s genitáliami a oblievajú ich vodou

Tvorcovia obsahu na sociálne siete čelia vážnemu obvineniu z dielne kambodžských úradov.

V Kambodži zneužívajú opice (makaky), ktoré sú obyvateľmi Angkóru. Je to komplex starobylých chrámov, ktorý je vďaka svojej unikátnosti aj na zozname UNESCO.

Na znepokojujúcich videách je napríklad opičie mláďa, ktoré sa snaží utiecť mužovi. Ten ho drží za krk a oblieva vodou. Niektorí na videu dokonca zachytili, ako niekto chytá genitálie opičích mláďat, informuje agentúra AP.

Zalarmovali úrady

„Vytvárajú tento obsah, aby zarobili peniaze. Vďaka videám majú sledovateľov na Youtube. Je to pre nás veľký problém,“ povedal pre agentúru vo videu Long Kosal, hovorca kambodžskej kancelárie APSARA. Tá dohliada na Angkor Wat.

„Keď sa nám prípad podarí otvoriť, určite budú potrestaní. Kambodžské úrady každého tyrana zvierat seriózne potrestajú,“ pokračoval hovorca.

Prípad chcú dostať na súd. Vo videu Kosal priznáva, že aktuálne nemajú prostriedky, ktoré by youtuberov zastavili. Zatiaľ sa im podarilo začať stíhanie. Urobili tak v spolupráci s ministerstvom pôdohospodárstva. Hovoria o tom, že problém je, že tvorcovia videí sú na kamere zachytení len zriedkakedy. Zvieratám síce ubližujú, no robia to tak, aby nikto nepoznal ich identitu.

Vo videu pre agentúru AP sa vyjadril aj youtuber. Ten v obsahu nevidí problém a myslí si, že ide o nedorozumenie.