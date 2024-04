Neďaleko Slovenska vystúpi Travis Scott či Nicki Minaj. Na ktoré koncerty a festivaly sa oplatí ísť toto leto? (PREHĽAD)

Kde vystúpi s kapelou Keanu Reeves a akými headlinermi lákajú domáce či okolité festivaly?

Vedel si, že neďaleko za hranicami toto leto vystúpia Nicki Minaj, Travis Scott, Ed Sheeran, Halsey, Sean Paul alebo James Arthur? Nehovoriac o hviezdach ako Jared Leto, Rita Ora, DaBaby, Sting a Dennis Lloyd, ktoré prídu priamo k nám na Slovensko.

Na svoje si prídu aj rockeri. Do varu ich dostanú AC/DC, The Pretty Reckless, Queens of the Stone Age alebo Alice Cooper. Pripravili sme pre teba chronologický prehľad tých najlákavejších koncertov a festivalov na Slovensku, v Česku, Maďarsku a Rakúsku, kam to máš autom, vlakom či autobusom na skok.

Zistíš, koľko stoja jednotlivé akcie, a dokonca aj to, kde sa v okolí miesta konania môžeš relatívne lacno ubytovať. Ak ťa bavia naše prehľady, profily kapiel a zaujímavosti o interpretoch, pridaj sa do klubu Refresher+.

Zdroj: Sziget

30 Seconds To Mars

Kedy: 10. 5. 2024

Kde: TIPOS Aréna – Zimný štadión Ondreja Nepelu v Bratislave, Slovensko

Cena: Od 64 €

Už po tretíkrát nás navštívi duo bratov Letovcov, ktoré vedie mladší Jared, mimochodom hviezda filmov Requiem for a Dream, Mr. Nobody, Morbius či Dallas Buyers Club, za ktorý získal aj Oscara. V septembri americká kapela vydala v poradí šiesty štúdiový album It’s the End of the World but It’s a Beautiful Day a v rámci turné slovenským fanúšikom zahrá nové skladby. Tešiť sa však môžeš určite aj na osvedčené „bangre“ ako Closer to the Edge, The Kill, This Is War alebo na krásnu baladu Rescue Me.

Tip na ubytovanie: RAJ zdravia alebo Sunny House Three

Sting

Kedy: 1. 6. 2024

Kde: TIPOS Aréna – Zimný štadión Ondreja Nepelu v Bratislave, Slovensko

Cena: 114 €

Do Bratislavy sa už začiatkom júna vráti aj legendárny britský spevák Sting. Napriek tomu, že už má po sedemdesiatke, stále disponuje nezameniteľným úžasným hlasom a jeho živé koncerty sú nezabudnuteľným zážitkom. Ak chceš počuť nesmrteľné hity ako Desert Rose, Shape of My Heart, Every Breath You Take alebo Englishman In New York, neváhaj a kupuj lístky, kým ešte sú.



Tip na ubytovanie: Sunny House One alebo Hyde Park Hostel

DaBaby

Kedy: 8. 6. 2024

Kde: Refinery Gallery v Bratislave, Slovensko

Cena: od 40 €

Čoraz populárnejší a uznávanejší americký raper z Clevelandu bude mať na Slovensku premiéru začiatkom júna. Napriek tomu, že vydal len štyri albumy, pričom debutoval v roku 2019, nazbieral už osem nominácií na prestížnu cenu Grammy. Spolupracoval na albume Kanyeho Westa s názvom Donda alebo s Justinom Bieberom na skladbe Know No Better. Feat má aj s Duou Lipa, ich singel Levitating sa dostal na druhé miesto v rebríčku Billboard Hot 100.

Tip na ubytovanie: Hotel Modena alebo Hotel Jurki Dom

Festival Nova Rock

Kedy: 13. – 16. 6. 2024

Kde: Nickelsdorf, Rakúsko

Cena: 1 deň od 99,99 € do 119,99 €, celý festival 239,99 €

Green Day, Måneskin, Avril Lavigne, Sum 41, Bring Me The Horizon, P.O.D., Machine Head, Avenged Sevenfold, Parkway Drive, Alice Cooper... Tento rok je line-up rakúskeho festivalu nabitý fakt luxusnými menami, ktoré sú rafinovane rozložené medzi štyri koncertné dni tak, aby sa ti oplatilo kúpiť permanentku na celú akciu, nielen na jeden deň.