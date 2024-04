Ochráň svoj smartfón sklom, ktoré môžeš aplikovať až 200-krát. Takto ho nalepíš bezchybne (NÁVOD)

Odteraz bude nalepovanie ochrann├ęho skla hra─Źkou.

Prasklo ti ochrann├ę sklo alebo m├í┼í nov├Ż mobil, ktor├Ż potrebuje┼í ochr├íni┼ą pred n├írazmi, p├ídmi a ┼íkrabancami? V tom pr├şpade m├í┼í pred sebou nielen cel├Ż proces n├íkupu skla, ale aj jeho aplik├íciu, ktor├í je ─Źasto komplikovan├í a zd─║hav├í. Dobrou spr├ívou┬áv┼íak je, ┼że tieto probl├ęmy ┼ąa nemusia v├┤bec tr├ípi┼ą, ke─Ć stav├ş┼í na skl├í PanzerGlassÔäó. Tie sa toti┼żto daj├║ aplikova┼ą a┼ż 200x bez toho, aby stratili svoju odolnos┼ą a pevnos┼ą.

Z├íkladn├í aplik├ícia skla je ve─żmi jednoduch├í

Aplik├ícia je naozaj r├Żchla. Sklad├í sa z nieko─żk├Żch krokov, ktor├ę by ti nemali zabra┼ą viac ako zop├ír min├║t. Cel├Ż postup n├íjde┼í podrobne op├şsan├Ż vo videu.



Opakovate─żn├í aplik├ícia bez straty pevnosti a odolnosti

Ochrann├ę skl├í PanzerGlassÔäó sa daj├║ aplikova┼ą na displej telef├│nu a┼ż 200x, a to v─Ćaka ┼ípeci├ílnej silik├│novej vrstve. T├í zais┼ąuje, ┼że si sklo udr┼ż├ş svoje charakteristick├ę vlastnosti aj po tom, ako ho zo zariadenia odlep├ş┼í a znovu nalep├ş┼í. Nemus├ş┼í sa preto stresova┼ą, ┼że ho po prvej nepodarenej aplik├ícii bude┼í musie┼ą vyhodi┼ą a k├║pi┼ą si nov├ę.

Zapam├Ątaj si: V├Żhodou opakovanej aplik├ície je aj to, ┼że ak sa rozhodne┼í pre k├║pu nov├ęho identick├ęho mobilu, sklo na┼ł m├┤┼że┼í pokojne prelepi┼ą. Nemus├ş┼í si tak kupova┼ą nov├ę.

Praktická nálepka Dust Remover

V balen├ş n├íjde┼í spolu s ochrann├Żm sklom aj praktick├║ n├ílepku Dust Remover. T├í sl├║┼żi na to, aby z displeja mobilu odstr├ínila v┼íetky prachov├ę ─Źastice, ktor├ę by mohli skomplikova┼ą aplik├íciu skla. N├ílepku Dust Remover m├┤┼że┼í pou┼żi┼ą aj pri op├Ątovnej aplik├ícii skla na odstr├ínenie prachu a ne─Źist├┤t na spodnej strane ochrann├ęho skla. Ako na to? Postup n├íjde┼í v tomto videu.

Zdroj: PanzerStore SK

Nalepenie pomocou špeciálneho rámika Easy Aligner

V balen├ş ochrann├Żch skiel PanzerGlassÔäó Ultra-Wide Fit sa nach├ídza ┼ípeci├ílny aplika─Źn├Ż r├ímik Easy Aligner, v─Ćaka ktor├ęmu je aplik├ícia jednoduch├í a r├Żchla. Hotov├║ ju bude┼í ma┼ą do nieko─żk├Żch min├║t. Pomocou r├ímika Easy Aligner napasuje┼í ochrann├ę sklo presne na stred displeja telef├│nu hne─Ć na prv├Żkr├ít. Bude┼í ma┼ą tak istotu, ┼że mobil bude ┼ít├Żlov├Ż a z├írove┼ł aj skvelo ochr├ínen├Ż.

Zdroj: PANZERSTORE SK

Perfektná ochrana tvojho mobilu

Ochrann├ę skl├í PanzerGlassÔäó maj├║ mno┼żstvo v├Żhod. Spolu s jednoduchou a opakovanou aplik├íciou┬á┼ąa pote┼íia aj t├Żm, ┼że s├║ odoln├ę. Displej ochra┼łuj├║ pred p├ídmi, ┼íkrabancami aj n├írazmi. Niektor├ę ochrann├ę skl├í maj├║ tie┼ż antibakteri├ílny povrch ─Źi anti-blue light technol├│giu, ktor├í filtruje modr├ę svetlo.

To sp├┤sobuje bolesti hlavy, probl├ęmy so sp├ínkom ─Źi r├Żchlej┼íie starnutie o─Ź├ş. A samozrejmos┼ąou s├║ aj ekologick├ę obaly, ktor├ę s├║ vyroben├ę z trvalo udr┼żate─żn├ęho papiera s FSC certifik├íciou. Vyber si z ponuky kvalitn├ę ochrann├ę skl├í a zabudni na komplikovan├║ aplik├íciu. Zvoli┼ą si m├┤┼że┼í produkty pre star┼íie aj nov┼íie modely telef├│nov zna─Źky┬áApple┬áa Samsung.