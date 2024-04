Pepsi mení vzhľad. Nové logo odráža históriu celej značky

Celosvetový rebranding Pepsi je v plnom prúde. Nové logo odráža neustálu túžbu značky po inováciách, sviežosti a rozvoji kultúry. Nový dizajn, ktorý prichádza po 14 rokoch, stelesňuje smäd po zážitkoch, tvrdí Pepsi.

„Proces redizajnu Pepsi sa začal zadaním, aby spotrebitelia nakreslili spamäti jej logo. Veľká časť zúčastnených pritom umiestnila nápis Pepsi doprostred glóbusu a tým poukázala na silný kapitál, ktorý značka vybudovala v priebehu minulého storočia,“ opisuje Michal Šlechta, riaditeľ marketingu Mattoni 1873. „Nové logo dostalo nový odvážny typ písma, ktorý odráža sebavedomie značky a jej neokázalý prístup,“ dodal.

Spoločnosť prichádza na trh s novým logom pri príležitosti 125. výročia značky. V tlačovej správe Pepsi uviedla, že „identitu značky navrhli tak, aby spojili budúce generácie s dedičstvom značky a prepojili históriu a súčasnosť“.

Nejde iba o zmenu loga. Pepsi prichádza s celým radom marketingových noviniek, napríklad so zmenou názvu Pepsi MAX na Pepsi Zero Sugar, čo má lepšie odrážať identitu nápoja. Pepsi Zero Sugar potom pokračuje v dvoch ďalších verziách, a to Mango a Limeta.