Chiara Ferragni: jedna z najvplyvnejších influenceriek na svete prichádza o reputáciu. Koľko si pýta za jeden príspevok?

Vďaka najnovšej kauze prišla o spolupráce, poriadny balík peňazí aj followerov. Podľa najnovších informácií sa skončil aj jej 6-ročný vzťah s talianskym raperom Fedezom.

Chiara Ferragni patrí medzi najbohatšie a najvplyvnejšie influencerky na svete. Talianska kráska sa preslávila svojím blogom The Blonde Salad, ktorý sa rýchlo stal jedným z najpopulárnejších módnych blogov na svete. Hodnota jej majetku sa odhaduje na 10 miliónov dolárov. Magazín Forbes ju v roku 2015 zaradil do prestížneho rebríčka 30 pod 30. Je z nej mamička dvoch detí, ktoré má s talianskym raperom Fedezom. Zo života svojej rodiny The Ferragnez urobila reality šou a odvtedy sa o nich hovorí ako o talianskych Kardashians.

Blondínka sa nevyhla ani kauzám, ktoré ju stáli poriadny balík, no čo je v jej prípade horšie – reputáciu.

Pochádza z Apeninského polostrova, je jednou z dcér talianskeho majiteľa zubnej kliniky. Honosné sídlo vlastní v Spojených štátoch, po narodení detí sa celá rodina presťahovala do luxusného milánskeho bytu. Potom ako si podmanila Taliansko, podmanila si aj takmer celý svet. Založila svoju rovnomennú značku s ikonickým emblémom modrého oka.

Začínala s investíciou 500 eur. Ako premenila svoju záľubu na miliónový biznis? Fotky svojich outfitov pridávala iba na sociálne siete. V tom čase randila s talianskym marketérom a majiteľom niekoľkých startupov Riccardom Pozzolim. Študoval v Chicagu a videl, že v Amerike módne blogy naberajú na popularite. Poradil jej, nech si založí webstránku a začne si písať vlastný blog na americkej doméne. Začali spolu oslovovať firmy a na blogu im robili reklamu. Chiara sa rada obliekala, Riccardo ju fotil. „To, že sme oslovili medzinárodné publikum, bolo pre nás zásadné. Spoločnosť Yoox si ako prvá firma kúpila na našom blogu reklamné bannery,“ povedal pre magazín Millionaire Riccardo Pozzoli. O dva roky po spustení blogu Chiaru pozvali na Fashion Week a tam sa celá jej popularita odštartovala.

Keď s ňou začala spolupracovať luxusná značka Tod’s, hodnota akcií spoločnosti za deň narástla o 14 %. Na svojom (vtedy ešte) fungujúcom blogu fanúšikom odkázala, že sa jej život otočil o 180 stupňov a dostal ju do sveta, o akom dovtedy ani len nesnívala. Koľko si dnes pýta za instagramový príspevok a koľko stáli jej svadobné šaty? Aká je hodnota jej majetku, aké kauzy ju sprevádzajú a aký odkaz poslala hejterom, sa dočítaš v článku.

Farby v šatníku miluje aj známa talianska influencerka Chiara Ferragni. Ružový kožušinový kabát predviedla len nedávno na svojom Instagrame. Zdroj: Instagram/Chiara Ferragni

Vzor pre študentov na Harvarde

„Pravdepodobne ste už tisíckrát videli hashtag #TheBlondeSaladGoesToHarvard. Keďže sa ma toľko z vás pýta, prezradím vám, čo sa stalo,“ napísala influencerka v roku 2016 na svoj blog. Harvardská univerzita sa rozhodla začleniť do svojho študijného programu obchodný model úspešnej Chiary Ferragni. Vďaka tomu sa The Blonde Salad stal vôbec prvým módnym blogom, ktorý sa stal prípadovou štúdiou pre prestížnu univerzitu.