Týždeň som skúšala v spánku podprahové (subliminal) správy, ktoré mi mali zlepšiť život. Dostala som chrípku

Som vysoko citlivá osoba, mnoho vecí vnímam intenzívne a vedia ma ľahko ovplyvniť. Nie som si však istá, či mali na mňa podprahové správy želaný efekt. A či vôbec nejaký efekt mali.

„Ak budeš toto video pozerať trikrát týždenne počas spánku v priebehu dvoch mesiacov, začneš na sebe pozorovať prvé zmeny. Narastieš o jeden centimeter a staneš sa modelkou, tvoja farba očí sa zmení z modrej na hnedú a tvoja spriaznená duša ťa bude konečne milovať.“

Aj takéto opisy nájdeš pri podprahových videách, ktoré zaplavili sociálne siete. Nazývajú sa „subliminals“, na Youtube ich nájdeš stovky a kolujú tam už asi rok. Po novom si však široké publikum našli aj na sociálnej sieti Tiktok.

V tomto článku si prečítaš, čo vlastne podprahové správy sú a čo si o nich myslí neurogenetik, vedec a odborník na spánok Tomáš Eichler. Čaká ťa aj opis skúsenosti našej redaktorky, ktorá týždeň počúvala podprahové správy na Youtube.

Vraj zadarmo, stačí sa vyspať

Popularita podprahových videí na Tiktoku je obrovská. Iba tri profily, ktoré sme v súvislosti s nimi našli, majú dokopy takmer 600-tisíc sledovateľov. Ľudí pritom lákajú na dokonalú pleť, ktorú môžu mať úplne zadarmo, plné pery, inú farbu pokožky a očí, dobré psychické zdravie či pozitívnu energiu. Ako vlastne tieto správy (ne)fungujú?

Subliminals sú videá, ktoré často sprevádza hudba bez textu, meditačná, niekedy podfarbená basovými tónmi. Pointa týchto videí je však tá, že by mali obsahovať správy podané pod limitom uvedomelého zmyslového vnímania. Osoba, ktorá takéto video počúva, teda má vnímať niečo, čo si neuvedomuje.

Aj keď vyzerajú videá podobne, líši sa ich dĺžka aj obsah, ktorý majú človeku odovzdať. Líšia sa aj opisy, kde autori píšu, ako dlho máš video počúvať a pri akej činnosti. Mnohí z nich ich odporúčajú počúvať počas spánku.

V niektorých opisoch sme dokonca našli odporúčanie, aby človek popri počúvaní pil veľa vody. Dôvod sme síce nenašli nikde, v komentároch sme si však toho prečítali veľa. Tisíce ľudí autorovi ďakovalo a opisovalo, ako pre nich video skutočne fungovalo a zmenilo im život. Znie to skvele, no je to skutočne tak?