Incest v rodine Onlyfans modelky? Bratranec si platil za erotický obsah svojej sesternice

„Snažil sa mi vysvetliť, že to nebol on, ale jeho ženatý priateľ. Nechcel vraj použiť svoje meno ani kreditnú kartu,“ prezradila, na čo sa bratranec vyhováral.

Onlyfans modelky sú už na nezvyčajné požiadavky zvyknuté. Tentoraz však nešlo o bizarnú žiadosť predplatiteľa – Austrálčanka zistila, že ju sleduje jej vlastný bratranec.

Príbuzného okamžite konfrontovala, no ten všetko poprel. „Snažil sa mi vysvetliť, že to nebol on, ale jeho ženatý priateľ. Nechcel vraj použiť svoje meno ani kreditnú kartu,“ uviedla pre portál Yahoo Lifestyle. Modelka však výhovorke neuverila a rozhodla sa bratrancov účet odstrániť zo zoznamu predplatiteľov.

Šokujúce zistenie si však najskôr nechala pre seba: „Úprimne mi bolo až zle od žalúdka. Príliš som sa hanbila o tom niekomu povedať. Nechcela som v rodine vyvolať dusno,“ vysvetlila pre médiá. Podľa správy z Indy 100 dodala, že nerozumie, prečo nepoužil falošné prihlasovacie údaje. „Chcel, aby som vedela, že je to on?“ čudovala sa znechutená Onlyfans tvorkyňa.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa @sharnabeckman