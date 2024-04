Svoj život obetoval medveďom grizly, ktoré ho zožrali zaživa pred očami partnerky. Krvavú scénu zachytili na mrazivej nahrávke

Dokumentarista Timothy Treadwell strávil po boku divokých zvierat až 13 rokov. Medveďom sa prihováral, hral sa s nimi a dokonca mu nerobilo problém ani hladkať mláďatá. Jedného dňa sa mu však ľahostajnosť voči vlastnej bezpečnosti nepekne vyplatila.

Väčšinu ľudí desí už len predstava stretnutia s medveďom. Dokumentarista Timothy Treadwell to mal však úplne inak. Šelmám, akých sa každý radšej snaží vyvarovať, zasvätil celý svoj život, vďaka čomu si za veľkou mlákou vyslúžil aj prezývku Grizzly Man.

Po boku divokých zvierat strávil až 13 rokov a nikdy pri tom nevenoval veľkú pozornosť vlastnej bezpečnosti. Medveďom sa prihováral, hral sa s nimi a dokonca mu nerobilo problém ani hladkať mláďatá.

Keď Treadwella začali ľudia kritizovať, že zbytočne hazarduje so životom, obhajoval sa, že medvede grizly nie sú v skutočnosti takým „strašiakom“, za akých ich spoločnosť považuje. Podľa jeho slov boli tieto zvieratá len „nepochopené“ – a keďže sa vnímal ako jeden z nich, bol presvedčený, že mu nikdy neublížia.

Bohužiaľ, prerátal sa rovnako ako legendárny Lovec krokodílov Steve Irewin. Treadwella zaživa zožral medveď, a to rovno pred očami jeho partnerky, z ktorej si neskôr šelma urobila „druhý chod“. To, čo sa v týchto okamihoch dialo, zachytila mrazivá zvuková nahrávka.

Medvede dokumentaristu zachránili

Hoci si niektorí fanúšikovia zapamätali Timothyho Treadwella pre jeho meno a austrálsky prízvuk, v skutočnosti mu v žilách prúdila americká krv.

Dokumentarista sa narodil 29. apríla 1957 v New Yorku ako Tim Dexter, píšu LA Times. Svoju mladosť prežil na Long Islande pod ochrannými krídlami finančne dobre zabezpečených rodičov. Počas strednej a vysokej školy sa úspešne venoval plaveckým športom, konkrétne akrobatickému skákaniu do vody. Po skončení štúdia sa presťahoval do Kalifornie, kde si osvojil austrálsky prízvuk a dal sa premenovať na Timothyho Treadwella. Práve pod tým menom sa neskôr aj zapísal do histórie ako ikonický Grizzly Man.

Timothy Treadwell. Zdroj: Lions Gate Films

Legendou sa však nestal zo dňa na deň. Treadwell väčšinu svojho života prežil ako chudobný a neznámy muž, ktorý túžil po pozornosti. Roky bojoval so závislosťou od tvrdých drog a alkoholu. Prekonať mu ju pomohla až láska k prírode, najmä k medveďom grizly.

V snahe uniknúť pred svojimi démonmi sa Treadwell prvýkrát vydal na expedíciu do aljašskej divočiny ešte na konci 80. rokov. Jej zámerom pritom nebolo šelmy iba skúmať, ale ich aj chrániť pred pytliakmi. Na Aljaške sa dokumentaristovi nakoniec zapáčilo natoľko, že nasledujúcich 13 rokov strávil medzi medveďmi každé jedno leto.

Na observáciu medveďov grizly si Treadwell zvolil aljašský národný park Katmai. Keďže išlo o ideálne miesto na nadviazanie úzkeho kontaktu s divokými šelmami, dokumentarista sa sem každoročne vracal, píše Ati.