Sleduješ frajerovu ex cez fake účet na Instagrame? Opýtali sme sa odborníčky, prečo to nie je v poriadku

Vojnovú sekeru zakopali aj Kim Kardashian a súčasná partnerka Kanyeho Westa Bianca Censori.

Určite sa ti stalo, že si si (len zo zvedavosti) pozrel profil ex svojho priateľa/priateľky. Niekto však dokáže zájsť až tam, že si na to vytvorí fakový profil na sociálnych sieťach a stalkovanie zájde až za hranice normálnosti. Je v poriadku, ak sa s bývalým partnerom porovnáme? „Sledovala som aj to, či jej môj priateľ stále lajkuje fotky,“ hovorí nám Alexandra.

Veď už aj Kim Kardashian a súčasná priateľka Kanyeho Westa Bianca Censori sa skamošili. (Haló!) Prednedávnom sme ťa informovali o tom, že unikli spoločné fotografie „sokýň“. Na „internetoch“ však predtým kolovali špekulácie, že ju Kim neznáša a nechce, aby sa stretávala s ich deťmi. Bianca si však s nimi rozumie a očividne sa dali „do reči“ už aj ony dve. Stalo sa to, čo asi nikto nečakal. Bianca Censori a Kim Kardashian sa spolu stretli na Vulture Listening Party v San Franciscu. Vyzerali pokojne a vyrovnane. V prípade celebrít sa často hovorí o tom, že je to len naoko kvôli deťom, ale možno je v tom niečo viac. Vyspelosť?

Mladých žien sme sa opýtali, prečo si vytvárajú na stalkovanie fake profily. Čo si o tom myslí sexuologička?

„Nemala som dostatočné sebavedomie a stále som sa s ňou porovnávala“

„Kedysi som ich sledovala cez fake profil na Instagrame, dnes už nie,“ hovorí pre Refresher Alexandra. „Už sa nebojím toho, že by si ma všimli na profile, a už to skoro vôbec nerobím. Fake profil mám dlho, sledujem tam hlavne celebrity, ktorými nechcem mať zaplnený môj hlavný profil. Kedysi však slúžil hlavne na stalkovanie,“ pokračuje. Čo ju nútilo k tomu, aby ex svojho priateľa stále sledovala?

„Pozerala som si ich, aby som sa uisťovala, že som napríklad krajšia. Nie vždy som mala také sebavedomie ako teraz. Niekedy som sa cítila tá horšia a škaredšia, veľmi som sa s nimi porovnávala,“ hovorí.