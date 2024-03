Japonsko je na pokraji populačnej krízy. Namiesto plienok pre bábätká musia vyrábať plienky pre dospelých

Krajina vychádzajúceho slnka čelí vážnej populačnej kríze. Na prudký pokles pôrodnosti v Japonsku už reagujú aj známe firmy.

Japonsko má jednu z najprestarnutejších populácií na svete. V krajine zaznamenali taký pokles pôrodnosti, že museli zareagovať aj miestni podnikatelia. Spoločnosť Oji Holdings, ktorá doposiaľ produkovala detské plienky, mení cieľovku. Z výroby plienok pre bábätká prechádza na produkciu plienok pre dospelých, píše BBC.

Predaj detských plienok sa z vrcholu okolo roku 2001, keď sa za rok predalo 700-tisíc kusov, do dnešného dňa výrazne prepadol, a to až o takmer 300-tisíc. V roku 2023 sa v Japonsku narodilo 758 631 detí. V porovnaní s predchádzajúcim rokom ide pokles o 5,1 percenta. Je to najnižší počet od 70. rokov 20. storočia.

Dcérska spoločnosť firmy Oji Holdings, Oji Nepia, bude s výrobou plienok pre bábätká pokračovať v Malajzii a Indonézii, v týchto krajinách totiž dopyt po nich neustále rastie. Podľa predpokladov populácia obyvateľov krajiny vychádzajúceho slnka klesne zo súčasných 125 miliónov do roku 2065 na 88 miliónov. Japonsko tak aj podľa vyjadrení vlády čelí populačnej kríze.