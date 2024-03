Princezná Kate prvýkrát prehovorila po zverejnení videa o rakovine. Fanúšikom kráľovskej rodiny poslala s Wiliamom jasný odkaz

Princezná Kate minulý víkend uviedla, že je nesmierne dojatá z podpory, ktorú dostáva z celého sveta. Ľudia reagujú na video, kde priznala rakovinu a preventívnu chemoterapiu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



„Princ a princezná sú obaja nesmierne dojatí láskavými správami od ľudí tu v Spojenom kráľovstve naprieč Spoločenstvom národov a na celom svete,“ uviedli manželia Kate a William. Takisto vyjadrili aj poďakovanie za pochopenie svojej žiadosti o rešpektovanie súkromia.

Kate v piatok vo videozázname oznámila, že jej diagnostikovali onkologické ochorenie a že sa podrobuje chemoterapii. Operácia brušnej dutiny, ktorú absolvovala v januári, bola podľa jej vyjadrení úspešná a pôvodne sa predpokladalo, že nejde o rakovinu. Neskoršie testy však odhalili onkologické ochorenie.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK