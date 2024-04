Michal robí zájazdy s luxusnými autami: Najrýchlejšie som šiel 347 km/h. V Chorvátsku nás naháňal policajný vrtuľník (Rozhovor)

Ako sa dostal k biznisu s drahými autami, čo všetko zažil počas zájazdov a prečo ide boxovať do Fight Night Challenge?

Michal Ferenc alias Don Boss Bossov je biznismen, influencer, príležitostný herec a tiež bývalý člen Čestnej stráže prezidenta, v ktorej pôsobil takmer osem rokov. Pamätať si ho môžeš aj zo zábavných videí Mateja Zrebného a Lukáša Frlajsa.

Už vyše desať rokov sa venuje najmä autám, v súčasnosti organizuje výlety do zahraničia na luxusných „športiakoch“. „Veľakrát mi požičia auto aj Rolls-Royce cez BMW Slovensko priamo od Franka Tiemanna alebo veziem nejaké Ferrari. Je to síce extrémne veľká zodpovednosť, po rokoch to už beriem normálne,“ povedal pre Refresher.

Okrem iného objasnil, prečo sa rozhodol pre súboj v boxe s Čechom Rendysom, ktorého trénuje Karlos Vémola a čo si o súperovi myslí. Taktiež priblížil, ako spoznal svoju ženu a ako mu narodenie dcéry kompletne zmenilo život.

Ak chceš čítať viac rozhovorov s inšpiratívnymi osobnosťami zo Slovenska, pridaj sa do klubu Refresher+ a získaj prístup ku všetkým článkom na našom webe.

Dnes máš úspešný biznis s luxusnými autami. Ako si sa k tomu dostal? Kedy sa začala tvoja láska k autám?

Prvé auto, ktoré som si kúpil bolo Volkswagen Passat. Neskôr som ho dal bratovi a nasledoval Peugeot 1,9. Potom som mal Fiat a tak ďalej. Na tú dobu to boli celkom fajn autá. V roku 2014 som natočil prvé video s názvom „Be different“, v ktorom som spojil kulturistickú scénu s „autíčkarskou“ scénou. Na natáčaní sme mali Nissan GT-R, Porsche 911 či Mustangy. Vtedy som dal dokopy asi tridsať áut.

Ako si sa k nim dostal?

Cez známosti. Kamoš ma spojil s jeho kamošom, ten s ďalším a tak sa to nazbieralo. Dostal som sa do partie takýchto ľudí s luxusnými autami a už to išlo. Postupne som začal s autami aj obchodovať. Dnes som už partnerom Cofidisu, dovážam autá z Nemecka a Česka, následne ich predávam alebo sprostredkujem predaj a tak podobne.

Zdroj: Archív Michala Ferenca

S jazdením na drahých autách prichádza aj veľká zodpovednosť. Nemal si nikdy strach, že nabúraš a budeš musieť platiť obrovské peniaze za opravu?

Je to tak. Občas áno, hlavne, keď chodím na zájazdy do zahraničia — takzvaný Boss Race. Veľakrát mi požičia auto aj Rolls-Royce cez BMW Slovensko priamo od Franka Tiemanna alebo veziem nejaké Ferrari. Je to síce extrémne veľká zodpovednosť, po rokoch to už beriem normálne, viac s nadhľadom. Dnes si dovolím s tým autom už robiť kadečo, ale ten strach tam stále je a v hlave si vravíš: „Čo keď...“