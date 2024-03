Tiktokerka si objednala značkové oblečenie. Pri pohľade na visačku z lacného čínskeho eshopu Shein však skoro odpadla

Vo svojej klauzule na webe spoločnosť Jaded London uvádza, že spolupracuje s množstvom tovární po celom svete, pričom väčšina ich produktov sa vyrába v Číne, Maroku a Turecku.

Tiktokerka, ktorá na sociálnej sieti vystupuje ako @emmasilverman4, minula v obchode Jaded London 180 dolárov, v prepočte približne 166 eur. Nepríjemné prekvapenie ju čakalo po detailnom preskúmaní vytúženej denimovej súpravy.

Na vnútornej strane, okrem visačky s logom oficiálneho predajcu Jaded London, totiž natrafila aj na visačku lacného fast fashion reťazca Shein, ktorý svoje kúsky predáva oveľa lacnejšie ako drahšia konkurencia. Emma sa v súprave ukázala na oslave 21. narodenín. Na Tiktoku sa fanúšikom pochválila aj tým, že na svoj outfit dostala množstvo komplimentov.

To, čo na oblečení tiktokerka našla, ju poriadne sklamalo

Po súprave túžila už dlhší čas, čakala však, kým jej veľkosť eshop opäť naskladní. Na oblečení, ktoré si mohla za pár dolárov kúpiť na Sheine, tak prerobila desiatky eur. „Mohla som si ho kúpiť na Sheine asi za 10 dolárov. Je to nepríjemné. Mohol by mi to niekto vysvetliť? Pretože som zmätená,“ povedala vo videu.

Ku kauze sa pod videom vyjadril aj samotný eshop Jaded London. V jednom z komentárov píše, že skontrolovali všetky svoje zásoby a na žiadnom z kúskov sa rovnaký štítok nenachádzal.

Módny brand ďalej tvrdí, že všetky predávané dizajny pochádzajú z ich dielne a Shein ich existujúce dizajny kopíruje. V komentároch tiež uvádza, že kúsky, ktoré predáva eshop Shein, nie sú v žiadnom prípade oficiálne Jaded London produkty.

Zdroj: Tiktok

Portál Complex však upozornil na klauzulu, ktorú má Jaded London uvedenú na webe v sekcii „spoločenská zodpovednosť“. V nich spoločnosť píše, že spolupracuje s množstvom tovární po celom svete, pričom väčšina ich produktov sa vyrába v Číne, Maroku a v Turecku.

Populárna fast fashion značka Shein je dlhodobo kritizovaná za to, že lacnou a rýchlou produkciou módy má neblahý vplyv na životné prostredie, a vynárajú sa aj podozrenia z porušovania ľudských práv, vykorisťovania pracovníkov v ázijských továrňach.

Prípad „zatúlanej či nesprávne našitej“ visačky opäť otvoril tému etiky jedného z najšpinavších priemyslov na svete. Existujú podozrenia, že Jaded London môže využívať rovnaké nekalé praktiky výroby, a to aj napriek tomu, že sa prezentuje ako spoločnosť, ktorá chráni ľudské práva a dohliada na spravodlivé pracovné postupy.