Obľúbená dovolenková destinácia zavádza prísne pokuty. Za fajčenie či pitie alkoholu môžu prísť turisti o tisíce eur

V Španielsku pritvrdzujú pravidlá pre turistov. Zákazy sú z roka na rok prísnejšie a pokuty vyššie. Obľúbená dovolenková destinácia Benidorm na pobreží Costa Blanca bude za nedodržiavanie pravidiel toto leto účtovať pokuty vo výške až niekoľko tisíc eur, píše The Independent.

Medzi polnocou a siedmou hodinou ráno má verejnosť zakázaný vstup na pláž. V prípade porušenia tohto pravidla turistom hrozí pokuta vo výške od 750 až 1 200 eur. Prísne zakázané je tak v tomto čase prespávať na pláži, kempovať na piesku a, samozrejme, kúpať sa v mori.

Miestni sa rozhodli skoncovať s viacerými obľúbenými aktivitami dovolenkárov. Za hranie loptových hier mimo vyhradených miest alebo ihrísk si budú môcť účtovať pokutu do výšky viac ako 100 eur.

Fajčenie a pitie dovolenkárov vyjde poriadne draho

Najprísnejšie Španieli stanovili sankcie za aktivity s neblahým vplyvom na životné prostredie. Za prichytenie pri fajčení na pláži môžu návštevníci dostať pokutu až 2 000 eur. Ak sa turisti rozhodnú porušiť pravidlo a budú na pláži popíjať alkohol, musia rátať s pokutou 760 eur.

O pár stoviek eur môžu byť chudobnejší aj turisti, ktorých prichytia pri sprchovaní sa s mydlom alebo inou kozmetikou. Chemikálie z produktov totiž môžu znečistiť morský ekosystém.

Cestovatelia, ktorí sa rozhodnú mesto Benidorm navštíviť, by mali rešpektovať aj zákaz plávania počas vyvesenej červenej vlajky, za čo by ich mohli pokutovať sankciou vo výške 1 000 eur. Nemali by sa odhaľovať na nenudistických plážach a na prekrytie intímnych partií by mali dbať aj pri odchode z nudistickej pláže.