Účastníčka Ruže pre nevestu má synčeka, na ktorého má platiť výživné len 30 eur, tvrdí údajná opatrovateľka

O synčekovi sa zatiaľ ženíchovi Radkovi nezdôverila.

Kontroverzná účastníčka šou Ruže pre nevestu Nikoleta Daniela Kortišová alias Dolli má synčeka. Internetom sa šíri, že sa oňho nestará a opustila ho. Informoval o tom portál Eva, ktorý sa odkazuje na dôveryhodný zdroj z okolia Kortišovej.

Do markízackej šou prišlo hľadať lásku 18 dievčat. Jednou z nich je aj Nikoleta, ktorá už kedysi zahviezdila vo Farme. Odvtedy sa však veľmi zmenila a dnes zaujme najmä svojou extravangaciou.

„Nikoleta má syna, pamätám si ju, ako chodila s tehotenským bruškom po Považskej Bystrici a potom kočíkovala ako vzorná mamička. Teraz však neviem, ako sú na tom, dlho som ich spolu nevidela,“ zdôveril sa zdroj, ktorý sa údajne s Dolli pozná, pre portál Eva. O tom, že sa Nikoleta stala mamou v roku 2018, informovala aj televízia Markíza. Patrila totiž k výrazným tváram ich reality šou Farma 6.

Na túto tému sa však na internete objavili ďalšie špekulácie. Na súkromnom profile Cringym na adresu Dolli niekto napísal: „Som zvedavá, či sa tam prizná, ako si zarába na svoj luxusný život v Dubaji, a či sa prizná, že má syna, na ktorého sa vykašľala, ešte keď bol malinký. To aby sa mohla venovať svojmu luxusnému životu, kde by jej dieťa, samozrejme, zavadzalo.“

Dolli údajne platí výživné 30 eur a o syna sa nestará

Ako informuje portál Eva, do diskusie sa zapojila aj údajná opatrovateľka Nikoletinho synčeka. Tá prispela komentárom, ktorý mnohých šokoval: „Syna nenavštevuje. Platí výživné 30 eur mesačne. V pondelok bol súd a do očí klamala sudcovi, ako si nemôže nájsť prácu v Považskej Bystrici.“

Nikoleta ako účastníčka Farmy 6. Zdroj: Televízia Markíza

S Nikoletou sme sa skontaktovali aj my, odkázala nás v tejto veci na televíziu Markíza a vyjadrenie, ktoré pre ňu dala: „Ostro sa ohradzujem voči nepravdivým tvrdeniam, že sa o svojho syna nestarám. Svojho synčeka nadovšetko milujem. Chcela som, aby bol zverený do mojej starostlivosti, žiaľ, nestalo sa tak. Taktiež nie je pravda, že ho nenavštevujem, viackrát sa však stalo, že mi kontakt s ním nebol umožnený. Súčasná situácia ma veľmi trápi. Viac sa k tomu nebudem vyjadrovať, keďže je to veľmi citlivá záležitosť a v danej veci ešte prebieha súd.“