Slovenka Dominika testuje v Dubaji luxusné autá: Fičí najmä Rolls-Royce, Bentley či géčkové Mercedesy (Rozhovor)

„Byť ženou a robiť s autami je veľmi ťažká vec. Vždy bude mať niekto pripomienky, že tomu nemôžem rozumieť. Naučila som sa odolávať a nečítať negatívne komentáre,“ hovorí nám Dominika Sofroničová.

Dominika Sofroničová pochádza z Levíc, odmalička sa vďaka svojmu otcovi zaujímala práve o autá. Rozhodla sa, že sa stane modelkou a vďaka tejto práci precestuje kus sveta. Zakotvila v Dubaji, kde začala svoju kariéru testovaním luxusných áut pre renomovaný kanál Supercar Blondie. Dnes vytvára obsah pre kanál Milele. „Je to veľmi dobre platená práca. Modeling je oproti tomu nestabilný,“ hovorí pre Refresher.

Dominiku oslovujú prestížne značky vrátane Lamborghini, ktoré jej ponúklo testovacie auto na týždeň. Okrem svojej práce v modelingu a testovania áut má v pláne preskúmať nový segment ultraluxusných domov. „Dostala som ponuku na prácu v rámci segmentu Luxury Living. Týka sa to megaluxusných víl či domov, ktoré stoja aj sedemdesiat miliónov eur, naozaj to nie je žiadny lacný real estate. Takže uvidíme, ale Dubaj určite nie je moja finálna destinácia. Zatiaľ sa mi tu pracuje dobre. Okrem takých bežných nepríjemných požiadaviek typu ‚poď na večeru‘ a ,kúpim ti šperk‘ sa mi nič nepríjemné nestalo. Nemôžem sa ako žena na nič sťažovať,“ hovorí o živote a práci v emirátoch.

V akom najzaujímavejšom aute Dominika sedela a aké sama vlastní? V rozhovore sa okrem toho dočítaš, ako sa šikovná Slovenka k tejto práci dostala, ako dobre je platená, ako hodnotí bývanie v Dubaji a ako jej život tam ovplyvňuje to, koľko má followerov.

Zdroj: Archív: Dominika Sofroničová

Keďže si dennodenne v kontakte s luxusnými autami, určite vieš, čo najviac fičí u lokálnych obyvateľov. Predávate aj autá, ktoré testuješ? Áno, predávame, no ja sa s obchodným tímom veľmi nestretávam. Mojou úlohou je urobiť obsah na dané auto a s predajom nemám nič. V kontakte som iba s editormi či kameramanmi. Obchodné kancelárie sídlia v inej budove.

Čo viem, tak fičia najmä Rolls-Roycey, Bentley, géčkové Mercedesy aj tie v úprave Brabus a mnoho Maybachov.

Prejdime k tvojim začiatkom. Od svetových mól pre najväčšie módne značky k testovaniu luxusných áut. Ako nastala takáto zmena?Zo Slovenska som odišla, keď som mala 14 rokov. V škole ma šikanovali pre môj vzhľad. Jedného dňa, keď už som mala toho plné zuby, som prišla domov so zlou náladou. Všetci sme vtedy čítali Bravo, v ňom som videla, že sa v Nitre bude robiť kasting Elite Model Look.

Pomyslela som si, že všetkým, čo mi robili v škole zle, dokážem, že aj „mimožemšťania“ to môžu dotiahnuť ďaleko. (smiech) Postúpila som do finálovej dvanástky. O dva mesiace som odišla do Milána, odtiaľ do Paríža, Japonska a do Londýna.

Ale Dubaj nie je typická modelingová destinácia...

Do Dubaja ma to privialo pred ôsmimi rokmi. Bolo to tak, že som predtým išla pracovne do Thajska, kde som stretla svojho bývalého priateľa. Zostala som tam s ním rok a pol. Potom sme sa rozhodli, že sa kvôli jednej firme, ktorú sme spolu rozbehli, presťahujeme do Dubaja.

Zároveň ma tu oslovila aj topmodelingová agentúra na Strednom východe. Prvý deň som s nimi podpísala kontrakt a na druhý deň som už fotila Vogue Arabia či kampaň Chanelu.

Mala si vždy vzťah k autám?Odmalička som mala vzťah k autám, no bola som v módnom biznise, čiže som bola úplne mimo toho. No s autami som v podstate vyrastala. Môj otec vlastnil garáž, robil import aj export áut či opravu. Keď sa deti išli bicyklovať, my sme išli upratovať dielňu. (smiech)