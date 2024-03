„Nechcem byť niekde, kde sa všetko točí okolo pretvárky a klamstiev.“ Rachellka dobrovoľne odchádza z drsnej reality šou Survivor

Rachellka sa rozhodla duel prehrať v prospech Jacka. Zo šou vypadla. Fanúšikom odkázala, že ju síce ešte nevidela, pretože je teraz v Dubaji, no prisľúbila, že keď si epizódy pozrie, prezradí viac.

Kontroverzná influencerka Ráchel Karnížová bola jednou z najvýraznejších tvárí tohtoročnej sezóny markízackej šou Survivor. V stredajšej epizóde ju však pod návalom emócií dobrovoľne opustila.

Ráchel sa na kmeňovej rade svojim spolubojovníkom zdôverila, že je pre ňu život na ostrove náročný, a povedala: „Necítim sa tu fajn, necítim sa tu ako ja. Nie je to pre mňa. Nechcem byť niekde, kde sa všetko točí okolo pretvárky a klamstiev.“

Na ostrove majú účastníci veľa času premýšľať a na mnohé veci zrejme prišla aj Ráchel. Ako dôvod svojho odchodu uviedla, že je čas zlepšiť vzťahy s najbližšími. „Pochopila som, že je načase ísť domov a je načase urovnať si nejaké vzťahy doma. Mne nikdy rodina doma nechýbala, nestretávala som sa s nimi.“

Rachellka sa ocitla v dueli s účastníkom drsnej šou Jackom, ktorý bol z rovnakého kmeňa ako ona. V ňom sa vzdala a dobrovoľne mu prenechala výhru.

Je mi fakt ľúto, že som nesplnila očakávania, aké ste odo mňa mali, odkázala na sociálnej sieti

Ráchel má na Instagrame silnú fanúšikovskú základňu a sleduje ju až 334-tisíc ľudí. Bezprostredne po vypadnutí zverejnila na sociálnej sieti fotku. Fanúšikom odkázala, že šou ešte nevidela, pretože sa nachádza zatiaľ v Dubaji, no prisľúbila, že keď si epizódy pozrie, povie im viac.

Influencerka nepatrí k nováčikom v reality šou. Predstavila sa hneď vo viacerých a v markízackom Love Islande sa dostala až do finále. V podcaste S nami uviedla, že by v budúcnosti rada išla aj do zahraničnej reality šou.