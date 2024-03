Záchodová misa nie je zďaleka ten najšpinavší predmet v domácnosti. Okrem zubnej kefky či ovládača je to ešte aj toto

Ideálne prostredie na množenie baktérií predstavujú vlhké a tmavé miesta.

Vedci preskúmali pod mikroskopom povrchy vecí a plôch v domácnosti, ktoré používame dennodenne. Paradoxne najviac baktérií spozorovali tam, kde by sme to zrejme čakali najmenej. Zubné kefky (ktoré si vkladáme do úst) či diaľkové ovládače sú podľa ich zistení dokonca špinavšie ako záchodová misa, píše portál Odzadu.

Za všeobecne najznečistenejšie predmety ľudia považujú peniaze či mobily. Usádza sa na nich kožný maz, odumretá koža, prach a ďalšie nechutnosti, ako napríklad fekálie. Ideálne prostredie na množenie baktérií však predstavujú najmä vlhké a tmavé miesta.

Baktériám sa výborne darí v chladničke či hubke na riad

Na množenie baktérií sú náchylné kľučky, vypínače, povrch pracovnej dosky v kuchyni, ale aj predmety z kúpeľne, medzi nimi napríklad nádobka na mydlo. Zvýšenú pozornosť by sme mali venovať aj pravidelnej výmene a udržiavaniu hubiek na umývanie riadu. Jedným z miest, na ktorých sa udržiava najviac baktérií, je aj chladnička plná jedla.

„Ak neberieme do úvahy odpadový kôš, tak chladnička patrí k najznečistenejším miestam v kuchyni. Ďalším miestom, na ktoré sa v domácnostiach zabúda, sú rôzne vypínače. Pozornosť je potrebné venovať aj opakovane používaným handričkám, drôtenkám a kefám,“ uviedla hygienička a riaditeľka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne MUDr. Ľudmila Bučková. V prípade, že v domácnosti dodržiavame osobnú hygienu a dbáme na udržiavanie čistoty, nemusíme domácnosť dezinfikovať chemickými prostriedkami.