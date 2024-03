Ostatky zmiznutých študentiek objavili v lese. Na mieste našli aj fotoaparát, z posledných snímok mrazí

Mladé holandské študentky Kris Kremers a Lisanne Froon zmizli v panamskej džungli pred desiatimi rokmi. Dvojica po ukončení strednej školy cestovala naprieč Južnou Amerikou. Keď sa však 1. apríla 2014 vybrali na prechádzku k miestnej sopke, zrejme netušili, že domov sa už nevrátia.

Najskôr našla tamojšia žena na poli krikľavý batoh. Šípila, že niečo nebude v poriadku, pretože to bolo na mieste vzdialenom približne päť kilometrov od sopky Barú. Nálezkyňa autoritám tvrdila, že na spomínanom poli pracovala pravidelne, no ruksak si nikdy nevšimla. Vnútri tašky bola hotovosť, fľaša na vodu, dve podprsenky, telefón a Froonin pas, informuje The Daily Star. Čudné však bolo to, že veci boli úhľadne poukladané, akoby ich niekto vybral a potom naukladal naspäť.

„Nevyzeralo to ako batoh, ktorý bol desať týždňov odložený v džungli,“ spomenul moderátor MrBallen Podcastu.

Po niekoľkých obyčajných turistických snímkach sa totiž vyšetrovateľom naskytol zarážajúci pohľad – „niekoľko záberov zachytených v ranných hodinách 8. apríla ukazovalo veci dievčat rozhádzané po zemi a niečo, čo vyzeralo ako Kris Kremers, ležiaca tvárou nadol a krvácajúca z rany na čele“.

Two young women pose for a selfie in front of the wild nature of Panama. The two girls are Kris Kremers and Lisanne Froon, Dutch travelers who were hiking the El Pianista trail. They set off for their hike on April 1 at 11 am, 2014.



Unfortunately, on the 2nd, they did not turn… pic.twitter.com/GIzyl8S0r4