Študentky sa už nikdy nevrátili z výletu: v ich fotoaparáte sa našli desivé zábery. Čo videli tesne pred smrťou?

Keď sa o niekoľko mesiacov neskôr našli ich pozostatky, patológ povedal, že kosti vyzerajú ako vybielené.

Do Panamy išli zažiť nezabudnuteľné dobrodružstvo, nakoniec však čelili najhoršej nočnej more. Prvého apríla 2014 sa dve mladé Holanďanky Kris Kremers a Lisanne Froon vybrali na prechádzku po lesoch lemujúcich neaktívnu sopku Barú. Z výletu sa však už nikdy nevrátili.

Približne desať týždňov po ich zmiznutí našla miestna žena batoh, o ktorom sa neskôr zistilo, že patril jednému z dievčat. Medzi osobnými vecami policajti objavili aj fotoaparát s mrazivými fotografiami. Tie vniesli do prípadu ešte väčšiu dávku tajomna.

Zábery, ktoré pravdepodobne môžu zachytávať posledné hodiny života dievčat, boli odfotené ôsmeho apríla v noci. Na jednej z fotografií vidieť ich osobné veci rozhádzané po zemi, na ďalšej detailnú fotku ženských vlasov. Podľa niektorých vyšetrovateľov na nej vidno aj stopy krvi. Čo je ešte mrazivejšie, polícia zistila, že jedna fotografia na pamäťovej karte chýba.



Vymazal ju páchateľ, ktorý ublížil dievčatám? A čo sa im vlastne v osudnú noc stalo? Hoci Kris a Lisanne zmizli už pred takmer desiatimi rokmi, odpovede na tieto otázky dodnes nepoznáme. Existujú však viaceré desivé teórie, ktoré by záhadné fotografie mohli vysvetľovať.

Išli iba von so psom

Ako píše portál Ati, Kris Kremers a Lisanne Froon boli študentkami pochádzajúcimi z holandského mesta Amersfoort. Do Panamy prišli za dobrodružstvom. V krajine sa plánovali venovať dobrovoľníctvu, učiť miestne deti, spoznávať tamojšiu kultúru a zlepšiť svoju španielčinu. Všetky voľné dni si skracovali turistikou a výletmi, čím si zo svojej cesty aspoň trochu spravili dovolenku.

Dva týždne pred tým, než dievčatá zmizli, ubytovali sa u hostiteľskej rodiny žijúcej v srdci panamskej prírody. Keďže mohli dobrovoľníčiť v miestnej škole, rozhodli sa, že u rodiny pobudnú štyri týždne. Za tento čas plánovali spoznať okolie a podniknúť viaceré výlety do hôr. Práve na takýto výlet sa chystali aj prvého apríla 2014.