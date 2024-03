Slovákov už komiksovky nezaujímajú, aj keď do kín chodí každý rok viac ľudí. Toto je TOP 10 najnavštevovanejších filmov roka 2023

Kiná na Slovensku zaznamenali rekordný rok 2023.

Po pandémii nastali časy, keď sme sa báli o budúcnosť kín. Našťastie sa pozviechali, čo dokazujú aj rekordné čísla návštevnosti. Stránka UFD.sk zverejnila štatistiky minulého roka, z ktorých vyplýva, že do slovenských kín prišlo v roku 2023 najviac divákov od začiatku pandémie. Každý rok od pandémie je preto silnejší.

V roku 2023 navštívilo slovenské kiná 5 017 476 divákov (z toho 718 968 divákov išlo na slovenské filmy). V porovnaní s rokom 2022 je to divácky nárast o 15,74 %. Rok 2019 bol posledným pred pandémiou a zároveň najsilnejším rokom v slovenských kinách vôbec. Oproti tomuto roku bolo v tom minulom v kinách o 23,15 % menej divákov.

Celkové tržby tvorili v roku 2023 na 200 627 predstaveniach spolu 34 602 369 eur. Zaujímavé je, že v roku 2023 sa do TOP 10 návštevnosti v kinách dostala len jedna komiksová snímka, a to Strážcovia galaxie 3 na poslednom, 10. mieste. V roku 2019 sa do TOP 10 dostali hneď tri (Avengers: Endgame, Joker a Spider-Man: Ďaleko od domova).

Zdroj: TASR/AP/CinemArt/Universal/Warner Bros

TOP 10 divácky najúspešnejších titulov v roku 2023:

Por. číslo Titul Počet divákov Tržby v eurách 1. Barbie 231 710 1 643 989 2. Oppenheimer 208 790 1 674 322 3. Invalid 208 164 1 439 017 4. Kocúr v čižmách: Posledné želanie 195 826 1 238699 5. Avatar: Cesta vody 186 343 1 485 193 6. Elementy 156 349 1 015 454 7. Super Mario Bros. vo filme 148 114 984 328 8. Nikdy nehovor nikdy 147 328 1 020 558 9. Labková patrola vo veľkofilme 137 165 942 595 10. Strážcovia galaxie 3 129 349 982 282

TOP 5 divácky najúspešnejších slovenských titulov v roku 2023: