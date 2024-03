Sci-fi seriál Fallout bude jedným z najdrahších na svete. V apríli vyjde naraz celá prvá séria, sleduj skvelý trailer

Seriál bude v podstate pokračovaním Fallout 4. Bude v ňom dráma, akcia aj poriadna dávka sci-fi humoru.

12. apríla sa fanúšikovia sci-fi a post-apokalyptických príbehov neodtrhnúť od televízora. Na Amazone Prime Video totiž vyjde všetkých osem epizód prvej série seriálu Fallout podľa slávnej videohernej série.

Dej sa odohráva 200 rokov po nukleárnej vojne, ktorá takmer vyhubila ľudstvo a zdecimovala planétu. Nie je teda čudné, že sa po nej premávajú mutanti a iné neobvyklé stvorenia (a ľudia). Do tohto sveta rozhodne vkročiť Lucy.

Tá celý život prežila v takzvaných vaultoch, atómových krytoch, kde sa spoločnosť posledných 200 rokov uberala mierumilovným štýlom a funkčnou spoločnosťou. Keď teda vyjde na povrch a všetkých (a všetko), čo stretne, ju chce zabiť, obráti sa jej život naruby.

Seriál bude mať množstvo akcie, ale aj dramatických a vtipných momentov. Hlavné postavy stvárnia Ella Purnell (Yellowjackets), Walton Goggins (Hateful Eight) a svoj nezameniteľný hlas požičia robotom Matt Berry (Laszlo z What We Do in the Shadows).

Svojím spôsobom to pre hráčov bude Fallout 5, keďže dej seriálu sa odohráva 9 rokov po udalostiach hry Fallout 4 (presnejšie v roku 2296).