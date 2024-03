Zubárka Ivana: Pacienti chcú byť dokonalí, mnohým picháme botox. Pastu Kim Kardashian neodporúčam (Rozhovor)

„Dávam si pozor na povahu pacientov. Veľakrát sa mi stalo, že ku mne prišiel nový pacient a hneď v prvých vetách sa mi začal sťažovať na svojho predošlého zubára v zmysle on je taký, zle mi to spravil. Nie je to pekné a je to dosť časté, treba si uvedomiť, že každý máme svoje limity a aj zubár je len človek. Okrem toho každý lekár chce pre teba to najlepšie,“ hovorí pre Refresher MDDr. Ivana Pučeková.

Zdroj: Archív Ivany Pučekovej