Koniec kariéry Cristiana Ronalda? Jeho partnerka Georgina prezradila, kedy futbalista definitívne skončí

Georgina Rodríguez prehovorila o konci kariéry svojho manžela – portugalského futbalistu Cristiana Ronalda, ktorý aktuálne hrá za saudskoarabský klub Al-Nassr. „Cristiano odohrá ešte rok a potom skončí. Možno dva, neviem,“ spomenula argentínska influencerka na červenom koberci počas parížskeho týždňa módy, informuje The Sun.

🎙️ Georgina Rodriguez at Paris Fashion Week yesterday appears to confirm the end of Cristiano Ronaldo’s career is coming:



“Cristiano one more year, then it’s over. Maybe two, I don't know.” 😢🇵🇹



(🎥 @ArobaseGiovanny) pic.twitter.com/kZUgjt9pKx