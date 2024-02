Parov Stelar: Ľudia na Spotify poznajú skladbu, ale nie interpreta. Slováci sa vedia baviť, ale Francúzi sú šialení (Rozhovor)

Parov Stelar predviedol v Bratislave v rámci najnovšieho turné Theater Tour skvelú hudobnú šou.

Vyspovedali sme „krála“ electro-swingu Marcusa Füredera alias Parov Stelar. Aj keď mnohým Slovákom toto umelecké meno nič nehovorí, jeho skladby poznáme naozaj takmer všetci. Pred stretnutím sme si celý deň pospevovali viaceré ikonické songy, ktoré rozhýbu aj toho, kto nevie tancovať.

V bratislavskej Refinery Gallery nás privítal jeho manažér Patrick, ktorý nás zaviedol priamo do backstageu, kde sa na večer pripravovali všetci hudobníci. Naše kroky smerovali priamo k Marcusovi, ktorý sedel na čiernom gauči a fajčil elektronickú cigaretu. „Ahoj, Marcus, ako sa máš?“ zvítali sme sa s úsmevom. „Mám sa super a ty? Teším sa na večer,“ odpovedal. Náš veľmi príjemný rozhovor otvoril vtipnou poznámkou a poukázal na to, že je na scéne skutočne dlho. „Parov Stelar má 20. výročie na scéne. Cítim sa ako starý muž,“ zasmial sa.

Mnoho fanúšikov si spája skupinu s veľkými festivalmi, no tento rok sa rozhodla, že sa po rokoch vráti ku „komornejšej“ atmosfére. Musíme však zvýrazniť, že išlo o energickú šou, v rámci ktorej odzneli najznámejšie pesničky ako All Night či Clap Your Hands, ale aj viaceré skvelé novinky. Zatancovali sme si na klasické swingové a jazzové tóny, no miestami sme sa cítili takmer ako na techno párty. „Vrátili sme sa k našim začiatkom, keď sme hrávali v malých kluboch. Chceli sme prísť ‚bližšie‘ k fanúšikom,“ hovorí v rozhovore pre Refresher Marcus Füreder.

Jedna z najznámejších skladieb Parova Stelara All Night má na Spotify 140 133 121 prehratí. Čo si však Marcus myslí o streamovacích platformách? Nie sú pre hudobníkov hrozbou? Porozprávali sme sa tiež o novej hudbe, trendoch, ale aj o tom, či sa Slováci vedia na koncertoch odviazať.

Zdroj: Refresher/Adriana Královičová

Pamätám si, ako som bola na tvojom koncerte na festivale v Trenčíne. Asi nikdy som nevidela, že by sa publikum tak veľmi bavilo. V ktorej krajine sa podľa teba vedia ľudia najviac baviť?U nášho publika nevidím žiadne rozdiely. To je pre mňa dôkaz, že hudba nemá hranice. Ak mám byť však úprimný, francúzsky dav je naozaj šialený. (smiech) Veľmi dobré spomienky máme aj na české publikum v Prahe.