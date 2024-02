Spoločnosť Coca-Cola rozširuje svoje portfólio nápojov. Najnovšie ponúka prémiové grécke limonády Three Cents

Tohtoročnou prvou novinkou v portfóliu Coca-Cola HBC Česko a Slovensko sú prémiové limonády Three Cents. Základom týchto limonád sú čerstvé suroviny bez konzervačných látok vyrobené pôvodnou a šetrnou technológiou.

Nápoje Three Cents sú inšpirované kultúrou sodabarov a remeselnou výrobou z konca 19. storočia. Prinášajú nevšedné kombinácie v tej najrýdzejšej podobe. Ich vôňu a chuť podčiarkuje nekončiaca perlivosť. Skvele chutia samostatne, ale zároveň sú neoddeliteľnou súčasťou prípravy chutných koktailov a long drinkov.

Spoločnosť Three Cents založili v roku 2014 štyria Gréci, pričom traja z nich boli barmanmi. Nápoje tak vytvorili barmani v bare pre barmanov – to je podstata značky. Postupne sa z nej stala veľmi úspešná nápojová firma, ktorá so svojimi produktmi získala množstvo medzinárodných ocenení.

V roku 2022 firmu kúpila spoločnosť Coca-Cola HBC a prepojila ju so svojím podnikaním. Teraz prichádzajú tieto prémiové limonády aj na slovenský a český trh. Spoločnosť Coca-Cola HBC tak aj naďalej pokračuje v rozširovaní svojho už širokého portfólia nápojov 24/7, teda pre každú príležitosť v ktorúkoľvek časť dňa.

„Chceme našim zákazníkom prinášať skvelé zážitky a prémiové produkty, preto nás veľmi teší, že im môžeme ponúknuť najnovšie remeselné limonády Three Cents. Rozšírenie nášho portfólia práve o tieto nápoje nám výrazne rozšíri možnosti mixability so značkami nášho prémiového alkoholu. Zákazníkom budú dostupné v tých najlepších baroch na Slovensku a v Česku,“ uviedol generálny riaditeľ Coca-Cola HBC Česko a Slovensko Dan Timotin.

Zdroj: Coca-Cola HBC

Samotný názov značky Three Cents má zaujímavý pôvod a odkazuje na obdobie veľkej hospodárskej krízy, keď v Amerike existovali sódovkárne. V sódovkárňach si ľudia objednávali obyčajnú sýtenú vodu ako „Two Cents Plain“, pretože to bol najlacnejší nápoj. Ak ste do nej pridali akúkoľvek príchuť, tak cena za ochutenú sódu bola tri centy.

„V tomto roku oslávime 10 rokov od založenia. Náš prístup je však stále rovnaký, pri príprave nápojov berieme do úvahy hlavne to, čo barmani potrebujú a aké sú trendy na trhu. Zároveň, nápoj sa musí hodiť k bublinkám. Zakladáme si na remeselnej výrobe, každý produkt nám prejde pod rukami a pred uvedením na trh sa rozhodujeme, či funguje. Sme stále malý tím – zakladatelia sú stále tými, ktorí pripravujú, ochutnávajú a vyrábajú príchute,“ vysvetľuje spoluzakladateľ a generálny riaditeľ Three Cents George Bagos.

Cieľom zakladateľov bolo používať čerstvé suroviny, ktoré by neobsahovali žiadne konzervačné látky. Pôvodné a šetrné technológie – v tom spočíva „remeselnosť“ nápojov Three Cents.

Zdroj: Coca-Cola HBC

V rámci portfólia dostupného na slovenskom trhu pôjde celkom o sedem limonád – dva z toho sú toniky, zvyšok ochutené malinovky. Nápoje sú dostupné iba v sklenených fľašiach, a to z jednoduchého dôvodu, pretože tento typ obalu v sebe najlepšie udrží bublinky počas najdlhšieho možného obdobia. To je jeden zo základných aspektov nápojov Three Cents.

V galérii nájdeš všetky produkty, ktoré budú na slovenskom trhu.