Týždeň som chodila bez nohavičiek. V električke som si nesadala a neustále som musela prať

Chodenie „naostro“ má údajne blahodarný vplyv na ženské zdravie. Aké sú pre a proti?

„Chodenie bez spodnej bielizne je rozhodne prospešné, obzvlášť u žien, ktoré trpia chronickými výtokmi či kvasinkovými infekciami, to má väčšinou priaznivý účinok,“ hovorí gynekológ Pavel Turčan. Keď si však predstavím, že reálne chodím po uliciach Prahy „naostro“, vyvoláva to vo mne nepríjemný pocit.



Neviem prečo. Neviem, či za to môže nastavenie spoločnosti, ktorá nás už od útleho detstva učí, že nohavičky nosiť musíme, alebo či je to podľa mňa „iba“ nehygienické… tak či onak som sa to rozhodla preskúmať. Na týždeň som odložila nohavičky a fungovala „naostro“. V práci, s priateľmi v bare aj pri cvičení. Aký som z toho mala pocit?

Prečo je dobré chodiť „naostro“

Ešte predtým, ako som sa do experimentu naplno ponorila, ma, samozrejme, zaujímali dôvody, prečo je dobré chodiť bez spodnej bielizne. Tým najčastejším je zníženie rizika kvasinkovej infekcie. Baktéria candida, ktorá infekciu spôsobuje, totiž miluje teplé a vlhké prostredie.

A práve nohavičky sú preto ideálnym miestom na jej prežitie a množenie. Niektoré zdroje teda uvádzajú, že pokiaľ žena spodnú bielizeň odloží, nebude sa tak potiť v intímnych partiách a zníži sa pravdepodobnosť vzniku infekcie.



„Ženy, ktoré týmto ochorením jednoduchšie disponujú (ženy baculatejšie, či ženy, ktoré nosia tesnú spodnú bielizeň alebo tangáče), by z chodenia naostro určite profitovali,“ uviedla pre iDnes gynekologička Zuzana Čepická Líbalová.



Druhým dôvodom je zápach, ktorý vzniká práve vyššie zmieneným potením. Keď teda nebudeš nosiť spodnú bielizeň, budeš sa menej potiť a tvoje intímne partie nebudú mať neprirodzený odor. Neviem, ako veľmi validný mi tento dôvod príde. Mám pocit, že pokiaľ žena dodržiava hygienu a nosí vhodnú spodnú bielizeň, onen zápach sa jej netýka. Vlastná intimita je skrátka základ.



Dôvod, prečo odložiť spodnú bielizeň, môže byť aj estetický. Niektorí ľudia neznesú pocit, že je pod ich nohavicami či iným spodným dielom oblečenia vidieť línie nohavičiek. Ja osobne s týmto problém nemám. Nad lemom spodnej bielizne som sa nikdy nepozastavovala, a pokiaľ by som s tým predsa len mala problém, radšej by som siahla po bezšvových nohavičkách.



Posledným dôvodom, ktorý mi napadá, je sloboda. Rovnako ako nudisti neznesú na svojom tele mokré plavky, niektorí ľudia pravdepodobne budú mať problém so spodnou bielizňou. Proti gustu žiaden dišputát.