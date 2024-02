Eva ovláda 50 cudzích jazykov: Vidím ich ako farby. Ak ma niečo bolí, hovorím iba po kórejsky (Rozhovor)

Dvadsaťročná polyglotka Eva je na najlepšej ceste zapísať sa do Guinnessovej knihy rekordov. Ovláda totiž 50 cudzích jazykov vrátane tých mŕtvych. „Môj mozog funguje inak,“ hovorí.

Ľudí ako Eva Maria Spekhorstová rozhodne nestretneš každý deň. Len 20-ročná študentka archeológie a lingvistiky s česko-holandskými koreňmi totiž ovláda 50 cudzích jazykov. V jej sedemstranovom životopise nechýba francúzština, španielčina či kórejčina, ale ani desiatky mŕtvych a doposiaľ nerozlúštených rečí.

Výrazne tak šliape na päty doterajšej rekordmanke v Guinnessovej knihe rekordov, polyglotke Ziad Fazah, ktorá má na konte číslo 59. „Niekto cvičí jogu alebo tancuje, ja sa učím jazyky. Sú pre mňa každodenným zdrojom sérotonínu. Nedávno som sa o pol desiatej večer sťahovala a normálne na mňa prišla nervozita, lebo som nemala svoju dennú dávku jazyka,“ hovorí pre Refresher.

„Mám denníček, ktorý by asi neprečítal nikto iný len ja, pretože v ňom prvé dve vety napíšem po česky, ďalšie po kórejsky a skončím po grécky.“ Zdroj: Archív respondenta/Eva Maria Spekhorst

Šikovná Češka však počas dňa stíha aj jogu či maľovanie, písanie vlastných fictions, no rovnako nezanedbáva ani balet, divadlo, univerzitu, kamošov z celého sveta či vývoj vlastnej mobilnej aplikácie na pomoc deťom, ktoré sa chcú učiť po anglicky, no nemôžu chodiť do školy.

V Refresheri pre teba radi zbierame príbehy úspešných Slovákov. Len nedávno sme ti priniesli rozhovor aj s polyglotkou Lýdiou Machovou, ktorá ovláda deväť jazykov. Tvorbu ďalších kvalitných výstupov môžeš podporiť, ak sa staneš členom klubu REFRESHER+.

V momente, ako som sa o tebe dozvedela, mi v hlave skrsla otázka, aké máš asi IQ.IQ mám 138 a asi tušíš, čo to znamená. Nikdy som nerozumela jednoduchým veciam. Napríklad mechanicky ťažké veci ako lyžovanie zvládam, ale vymeniť reťaz na bicykli, to nedám. Ak dostanem jednoduchú a zložitú úlohu, vždy idem po tej zložitejšej, pretože ma to baví a hlavne má to štruktúru. Jednoduchá vec komplexnú štruktúru nemá a tú ja skrátka potrebujem.

Pri tvojej znalosti jazykov by sme ťa pokojne mohli označiť za génia. Koľko cudzích rečí ovládaš?Musím sa priznať, že som to už strašne dlho nepočítala, ale povedzme okolo päťdesiatky, nechajme to otvorené. (smiech) Začala by som asi tými najzákladnejšími, to sú čeština, nemčina, holandčina, francúzština, španielčina, brazílska portugalčina, taliančina, turečtina, gréčtina, arabčina, hebrejčina, perzština, nórčina, angličtina a fínčina.



Keď skočíme do Ázie, tak je to kórejčina, japončina, čínština, indonézština, no a potom mám aj veľa afrických jazykov, s ktorými som začala minulý rok, ako napríklad swahilčina. Keďže som orientalistka, zaoberám sa aj rôznymi mŕtvymi jazykmi, napríklad akkadčinou, etruštinou, to je môj miláčik, kamunčinou, samozrejme, latinčinou, minojčinou, všetkými starými talianskymi jazykmi a chcem začať aj so sumerčinou.

„Najviac zbožňujem, keď sa s niekým začnem rozprávať a tomu tomu človeku v momente zasvietia oči, začnú sa mu lesknúť od dojatia a povie: Ty rozumieš môjmu jazyku! To je pre mňa ten najkrajší pocit.“ Zdroj: Instagram/Eva Maria Spekhorst

Si pri všetkých jazykoch stopercentná alebo máš rôzne úrovne?

Mám také pravidlo, že vždy v každom jazyku ovládam gramatiku a poznám štruktúru toho jazyka. Pokiaľ na absolútne 150 percent nerozumiem jazyku štruktúrovo, nemá pre mňa zmysel učiť sa ďalej.

Dohromady mám asi jedenásť jazykových skúšok a asi 15 jazykov, ktoré mám na úrovni C1 a C2. Potom mám veľa jazykov, ktoré mám rozohrané na B1 a B2, ale aj nových miláčikov, ktoré sú na A1 – A2. Sú tu aj jazyky, ktorým hovorím, že som ich poslala niekde na štúdium, lebo som ich dlho nepoužívala, napríklad indonézština.

Momentálne mám v pláne zlepšiť sa v tých, s ktorými som začala minulý alebo predminulý rok, a všetky ich dotiahnuť na C1, aby neboli smutné. (smiech)

Máš nejaký číselný strop, ktorý by si chcela dosiahnuť?

Toto som si nikdy nepredsavzala. Mňa skrátka jazyky fascinovali odjakživa a vždy som za ich učením videla motiváciu alebo tam bol nejaký praktický dôvod.

V prvom rade sa to začalo tým, že mamina je Češka a tatino Holanďan. Rodičia sa však rozhodli, že sa so mnou budú rozprávať po nemecky, môj materinský jazyk je teda nemčina, nie holandčina. Tú som sa začala učiť až neskôr. Keď som mala šesť, s tatinom sme sa začali rozprávať aj po anglicky a takisto po francúzsky, lebo jedna časť rodiny žije v Paríži.

Neskôr som si našla taliansku kamarátku, s ktorou som zase chcela hovoriť po taliansky, a takto to išlo postupne, až kým som sa nevyšplhala k ôsmim jazykom. Vtedy mi mamka povedala: „Prosím ťa, po ôsmich koniec, nech toho nie je moc.“ Ja som to však nevydržala a jedného krásneho dňa som sa v záhrade začala tajne učiť fínčinu. Keď ma mamina videla, povedala: „Vieš čo, ja sa vzdávam, uč sa tých jazykov, koľko chceš.“ (smiech)

V rozhovore pre Akutality si spomenula, že vidíš jazyky ako farby. Je to preto, že tvoj mozog funguje inak?



Áno, presne tak, ja som to vždy opisovala takto. Je to preto, že mám synestéziu (vysvetlenie nižšie, pozn. red.). Je to hlavná súčasť môjho života a vďaka tomu mám trošku iné premýšľanie a uvažovanie, hlavne v jazykoch.

„Dá sa to povedať aj tak, že každý jazyk predstavuje v hlave jednu železničnú dráhu. Vagóny jednotlivých dráh do seba nikdy nenarazia. Ale keď preskakujem z jedného do druhého, teda vlastne z jednej časti mozgu do druhej, je to veľmi náročné.“ Zdroj: Instagram/Eva Maria Spekhorst

Synestézia je unikátny neurologický fenomén, pri ktorom môžu ľudia vidieť zvuky, cítiť farby alebo dokonca vedieť, ako chutia slová. Ide o stav, pri ktorom sa v mozgu vyskytuje neurónová aktivita, ktorá spôsobuje prelínanie niekoľkých zmyslov. Hoci sa synestézia považuje za variant normálnej neurónovej činnosti, jej presný mechanizmus ešte nie je úplne odhalený.