Skončila s pornom a odsťahovala sa do džungle. Bývalá česká pornohviezda však v Ekvádore nemá víza a žije tam nelegálne

V Ekvádore, kde je aktuálne načierno, začala aj podnikať. Organizuje pobyty v džungli v spoločnosti šamanov a ponúka výpravy za psychotropným nápojom ayahuasca.

Bývalá herečka z filmov pre dospelých Karolína Urbanová, ktorá vystupovala pod umeleckým menom Daisy Lee, sa minulý rok presťahovala do tropického Ekvádoru. Bujarú minulosť plnú porna, drog, alkoholu a párty vymenila za pokojný život v džungli. Podľa portálu Antiyoutuber.cz si tam našla priateľa a usporadúva výpravy za psychotropnou látkou, v exotickej krajine je však načierno.

Organizuje výpravy do džungle

Po tom, čo minulý rok ukončila kariéru v pornopriemysle, vycestovala do Ekvádoru. Výber destinácie nebol náhodný, práve tam podstúpila ceremoniál so psychotropným nápojom ayahuasca, ktorý jej údajne úplne zmenil život.

Psychotropná látka, ktorá uvoľňuje myseľ a vyvoláva v tele pocit extrémnej eufórie, ju zaujala natoľko, že na nej založila svoj nový biznis. Začala organizovať expedície za ayahuascou, pretože vraj chce, aby aj ostatní zažili životnú zmenu. Pobyt v džungli v spoločnosti šamanov trvá 10 dní a stojí približne 1 500 eur.

„Karolína ten program mala našliapaný. Nie som človek, ktorý sa rád nudí, takže musím mať program od rána do večera, a to Karolína absolútne splnila, bola nám nápomocná pri ceremónii aj celom programe od začiatku do konca,“ objasnila jedna z účastníčok zájazdu na Instagrame.

V krajine chce ostať, no nemá víza

Dokonca si v džungli našla lásku a rozhodla sa do krajiny natrvalo presťahovať. Prvých 90 dní mohla byť v Ekvádore bez akýchkoľvek víz, čo proces uľahčilo. Podľa portálu eXtra.cz má však Urbanová už dlhodobé problémy s dokumentáciou. Spomína na to, ako ju v čase, keď víza ešte mať nemusela, vojaci náhodne kontrolovali a zisťovali od nej podrobné informácie o jej pobyte.

V súčasnosti jej 90-dňová lehota vypršala a teraz musí o víza požiadať v inom štáte. S vybavovaním dlhodobého pobytu má však problémy, a preto musela vyhľadať právnu pomoc. „Teraz som tu vlastne načierno,“ vysvetľuje na sociálnej sieti. „Budem musieť ísť do Kolumbie autom a vyriešiť tam nejaké papiere a niečo zaplatiť,“ dodáva s tým, že v Ekvádore plánuje dlhodobo ostať.