VIDEO: Agresívny invalid na ulici zaútočil na okoloidúcich. Ženu prešiel vozíkom a muža zbil päsťou do tváre

Napadnutá dvojica však mala pred konfliktom brániť odchodu autobusu a vyvolávať bitku s jeho vodičom.

Ľudia v uliciach anglického mesta Kingston upon Hull ostali minulý týždeň šokovaní. Dôvodom bol dôchodca, ktorý so svojím elektrickým vozíkom zámerne zrazil okoloidúcu ženu na chodníku a neskôr fyzicky napadol náhodného muža a viackrát mu vrazil päsťou do tváre. Popritom kričal „vypadni z môjho mesta“, cituje invalida denník The Sun.

Video, ktoré okoloidúci zverejnil na sociálnej sieti Snapchat, zachytáva, ako vozíčkar narazil do ženy v čiernom kabáte, tá následne spadla na zem, kde do nej opätovne vrážal. Neskôr vozíčkar zaútočil aj na muža v teplákovej súprave, toho jednou rukou pritlačil k zábradliu a druhou udieral do tváre.

Počas toho kričal nenávistné slogany a odkazoval napadnutým, aby sa odsťahovali z mesta. Na záberoch vidieť, že napadnutý muž mal po úderoch krvavú tvár. Ostatní okoloidúci okamžite zakročili a poranených chránili pred agresívnym správaním muža na vozíku.

Vozíčkar neútočil bez príčiny

Dôvodom napadnutia mal byť incident, ktorý udalosti predchádzal. Spomínaná žena a muž mali brániť odchodu autobusu tak, že kým sa jedna postavila do cesty vozidlu, druhý mal stlačiť núdzové tlačidlo a vypľuť na vodiča neznámu tekutinu. Údajne mu nadával a snažil sa vyvolať bitku.

Konflikt momentálne vyšetruje polícia a vyzýva všetkých svedkov na to, aby im pomohli objasniť presný sled udalostí.