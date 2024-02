VIDEO: Čo sa stane s tvojím telom vo vesmíre bez skafandra? Realita je znepokojivá, smrť by prišla do 2 minút

Z pľúc by sa vytratil všetok vzduch a napuchli by ti ruky. Začali by sa ti vyparovať telesné tekutiny a do niekoľkých minút by si stratil vedomie.

Existuje mnoho teórií o tom, čo sa stane s ľudským telom, keď sa ocitne vo vesmíre bez skafandra. Väčšina z našich predstáv pramení najmä z filmov, v ktorých astronaut, ktorý vyletel z vesmírnej lode bez vzduchotesného odevu, okamžite zamrzol alebo vybuchol v dôsledku neprirodzeného tlaku. Podľa portálu Unilad je to však úplne inak.

Nadšenec vedy a tvorca digitálneho obsahu Zack na svojom youtubovom kanáli zdieľal video o tom, čo by sa skutočne stalo. Nájdeš ho TU. Fanúšikom vyvrátil ich mylné predstavy a vysvetlil, že prvou vecou, ktorá by sa stala, je, že by človek okamžite stratil všetok kyslík v pľúcach, na čo by mu veľmi rýchlo opuchli ruky a telesné tekutiny by sa mu začali vyparovať.

Neskôr objasnil aj to, ako by telo pre nedostatok kyslíka už po niekoľkých sekundách stratilo vedomie. Potom by už mŕtveho človeka unášalo vákuom preč od Slnka a postupne by sa stával ľadovou guľou.

Vyjadril sa aj špecialista z NASA

Odborník NASA Dr. Kris Lehnhardt pre Live Science tvrdí, že „v neprítomnosti tlaku by voda v našom tele vrela a okamžite by sa zmenila z kvapaliny na plyn“. A to by bol vzhľadom na to, že voda predstavuje až 60 percent ľudského tela, vážny problém. „V podstate sa všetky tkanivá vášho tela, ktoré obsahujú vodu, začnú rozširovať,“ dodáva. „Žiaden človek to nemôže prežiť – smrť je pravdepodobná za menej ako dve minúty,“ skonštatoval na záver.