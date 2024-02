5 kuchárskych hviezd z Instagramu, ktoré musíš spoznať, ak miluješ chutné a kvalitné jedlo a humor

Paul Delrez, Matty Matheson či Laurent Dagenais. Títo odborníci ti poskytnú nekonečné množstvo inšpirácie. Stačí, ak budeš pozorne sledovať ich prácu.

Instagram obsahuje príspevky na každú tému a gastronómia nie je výnimkou. Táto platforma je v súčasnosti pokladnicou kvalitného kulinárskeho obsahu, a to bez ohľadu na to, či si amatérsky/-a kuchár/-ka alebo profesionál/-ka s rokmi praxe. Ak sleduješ správnych ľudí, nájdeš tu nespočetné množstvo chutných receptov, pohľady do zákulisia aj súkromia známych kuchárov alebo tipy a triky, ktoré môžeš zužitkovať a posunúť sa tak vyššie.

Vybrali sme 5 kuchárskych hviezd z Instagramu, ktorých prácu dlhodobo obdivujeme a musíš ich spoznať. Ako bonus sme pridali cukrára, ktorého precízna práca a originálne nápady nám vždy urobia chuť na sladké a návštevu Paríža.

Ak sa ti budú pri pozeraní videí zbiehať sliny, skús sa inšpirovať a priprav si niektorú z dobrôt vo vlastnej kuchyni. Nezabudni skontrolovať ani sekciu Gastro, v ktorej okrem iného nájdeš rozhovory s poprednými kuchármi zo Slovenska a z Česka.