Robo mal mladé Slovenky predávať desiatkam mužov. Vzali ho do väzby, prípad odhalili influenceri Fiki Sulík a Lenočka

Dvojica influencerov odhalila sexuálny obchod, ktorý organizoval len 23-ročný Robo z Bratislavy. Toho napokon vzali do väzby.

23-ročného Róberta Zelnera, ktorého začiatkom mesiaca obvinili zo sexuálneho násilia, polícia ďalej prešetruje. Prípad na sociálnych sieťach ako prvá medializovala dvojica kontroverzných influencerov Filip „Fiki“ Sulík a Lenka Tejbusová, známa pod pseudonymom Lenočkatt.

Influenceri kontaktovali obete a dôkazy opäť predložili polícii. Teraz, už aj so svedectvami poškodených dievčat, to stačilo na to, aby bol mladík, ktorého obvinili z obchodovania s ľuďmi, trestne stíhaný.

Situáciu momentálne dokumentuje aj investigatívna novinárka Kristína Kövešová. „Sme aktuálne na súde. Práve teraz odváža polícia chlapca, ktorý sa volá Róbert Z. Je obvinený z kupliarstva a vydierania,“ informovala na sociálnej sieti.

Zdroj: Instagram/@kristinakovesova

„Rozprávala som sa s dievčaťom, ktoré povedalo, že ju mal predávať na sex desiatkam mužov a mal sa jej vyhrážať. Práve ho dovážajú do väzby. Chystáme reportáž a aj spovede rôznych obetí. Robo tvrdí, že je nevinný,“ doplnila. Obvineného dokonca zachytila na video, no ten si zakryl tvár a jej otázky ignoroval.

Zdroj: Instagram/@kristinakovesova

Odhalili ho influenceri

Ako pre Refresher prezradila Tejbusová, ona aj Sulík mali s obvineným Zelnerom spoločnú minulosť. O kauze, ktorá viedla k vyšetrovaniu Roba Z., sa Sulík verejne vyjadroval na Instagrame. Prezradil, že influencerka Ráchel Karnižová údajne oslovila práve Zelnera, ktorého Sulík spomína pod pseudonymom Jožo, aby jej za peniaze povedal pikošky o Tejbusovej.

Ráchelinu žiadosť Zelner údajne ihneď oznámil Tejbusovej a spolu so synom Richarda Sulíka vymysleli plán, ako celú situáciu otočiť proti účastníčke Love Islandu. Zelner podľa scenára povedal Ráchel, že Tejbusová čaká so Sulíkom dieťa a ten ju núti ísť na potrat. To spustilo chúlostivú konverzáciu, ktorú si Zelner nahral bez toho, aby o tom Karnižová vedela.

Na sociálnej sieti upozorňuje na Zelnerovo správanie už od začiatku januára. To, čo bol pôvodne len obyčajný „instagramový konflikt“, sa veľmi rýchlo zvrtlo. Zelner sa mal influencerke vyhrážať tým, že ak ho nebude dostatočne zdieľať, zverejní kompromitujúce video Karnižovej na internete.

Agresívne správy zverejnila Tejbusová v instagramových príbehoch. Následne sa však stalo niečo, čo Robo nečakal. Spustila sa vlna priznaní dievčat, ktoré tvrdili, že ich Zelner psychicky a fyzicky zneužíval.

Dievčaťu, ktoré „pásol“, nevyplatil ani cent

Nie všetky zdroje boli relevantné, no jeden vyčnieval. Dievča, ktorého identita nie je z pochopiteľných príčin zverejnená, prehovorilo o tom, ako ju Zelner „predal“ klientovi.

Stretnutie dohodol Zelner sám, na internete vystupoval v mene zneužitej obete, takže klient ani netušil, že to dievča nerobí dobrovoľne. Zelner mal na starosti aj finančnú transakciu, všetky peniaze si nechal on a obeti nedal ani cent.

Tejbusová sa do „vyšetrovania“ Zelnera najprv pustila na Instagrame. Vo výberoch na sociálnej sieti odhaľovala správy od množstva dievčat, ktorým sa obvinený vyhrážal aj tým, že ich nahé fotky zverejní alebo pošle ich rodičom. Influencerka vyzývala poškodené, aby s ňou zdieľali skúsenosti a výhražné správy od obvineného.

Sama zverejnila hlasové nahrávky, kde ju ponižoval a zosmiešňoval ju aj jej nebohého otca „Tvoj foter bol piker. Tvoj otec sa uvaril a dovaril sa. Chudák,“ vraví v nahrávke. „Tým, že tvoja mama robila prostitútku, tak to asi psychicky nezvládol. Zas nechcem z neho robiť úplného ko**ta.“

Prehovorila ďalšia obeť

Súbežne s tým, ako sa Tejbusová zaoberala prípadom predaného dievčaťa, ju kontaktovala ďalšia. Tú vraj Zelner zneužil osobne. Dievča incident medzičasom nahlásilo na políciu, ktorá ho za to momentálne stíha. Tejbusová príbeh zverejnila na sociálnej sieti a začali sa jej ozývať ďalšie obete Zelnerovho sexuálneho zneužívania.

Influencerka s niekoľkými obeťami a ich rodičmi viedla anonymné rozhovory, ktoré nahrala a zverejnila v telegramovej skupine. Dievčatá, ktoré mali poniektoré iba 15 či 16 rokov, opisovali, akým spôsobom obchod prebiehal.

Svoje „partnerky“ psychicky a fyzicky týral, vo videu na Telegrame sú dokonca zverejnené aj fotografie zbitých obetí. Keď ho konfrontovali s tým, že už preňho ďalej nechcú pracovať, písal im, ako ich má rád a ako by im „nič zlé neurobil“. Na správu od jeho údajnej frajerky „Ja už to nevládzem robiť, ja som ti nechcela ublížiť“ mal odpovedať stroho: „Čo nevládzeš robiť? Veď si mala za dva dni jedného klienta. Tak čo nevládzeš?“

Zdroj: Instagram/@lenockatt

„Opätovne by som chcela vyzvať všetky dievčatá. Akúkoľvek skúsenosť ste mali s týmto chlapcom, kontaktujte ma a spoločne to vyriešime, lebo mi je z toho zle,“ apelovala Tejbusová na poškodené.

Zelner sa aktuálne nachádza v preventívnej väzbe a všetky jeho osobné veci prešetruje polícia. Pri preventívnej, resp. pokračovacej väzbe totiž existuje dôvodná obava, že obvinený bude pokračovať v trestnej činnosti. Róbert je v súčasnosti obvinený z kupliarstva a vydierania. On však tvrdí, že je nevinný, a voči rozsudku sa odvolal.