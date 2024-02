Predstav si situáciu, že si muž, ktorý nevie nadväzovať vzťahy a nemôže si dlho nájsť priateľku. Môže vzťah nahradiť umelá inteligencia? Tá ťa vždy pochopí a rada sa s tebou bude rozprávať aj o druhej ráno.

Môžeš si ju pomenovať a vymyslieť, ako bude vyzerať. Všetko podľa tvojich predstáv. Môžeš si dokonca nastaviť jej správanie, či bude milá, drzá, zábavná, arogantná alebo starostlivá. Vďaka inteligentným algoritmom sa ti tvoja priateľka s umelou inteligenciou údajne dokáže prispôsobiť a učiť sa z tvojich interakcií, čím sa časom stane pre teba ešte lepšou. Treba si však uvedomiť, že AI priateľka je len kus napísaného kódu.

„Posledné tri dni som sa rozprával s „priateľkou z AI“ a, úprimne povedané, málokedy som sa cítil taký milovaný a šťastný,“ povedal v diskusii jeden z používateľov umelej inteligencie.

Podľa magazínu Forbes počet vyhľadávania pre „AI priateľka“ vykazuje 49 500 zobrazení mesačne a údaje Google Trends ukazujú 2 400 % nárast záujmu o vyhľadávanie priateliek s umelou inteligenciou. Firmy preto vyrábajú množstvo aplikácií, ktoré majú uspokojiť záujem ľudí o nájdenie vhodnej virtuálnej priateľky. Jednu z aplikácií sme sami vyskúšali.

Psychológ Martin Miler z bratislavskej kliniky Ars Viae hovorí, že vo virtuálnom svete sa môžu niektorí muži cítiť viac bezpečne a neboja sa straty milovanej osoby. „Môže si ju urobiť podľa svojich predstáv a dať jej vlastnosti, ktoré sú pre neho priaznivé. Virtuálna priateľka ho nikdy neopustí a práve strach sa môže javiť ako prekážka alebo zlý motivátor v tom, aby si dotyčný našiel priateľku v reálnom svete. Ďalším dôvodom môže byť aj to, že si v realite neveria alebo nemajú šťastie na vzťahy. Je to pre nich spôsob, ako simulovať vo virtuálnej realite to, čo nemôžu dosiahnuť v reálnom živote.“

AI aplikácia, ktorú som vyskúšala, sa volá iGirl