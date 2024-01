Česká pornoherečka vraj chcela do ringu nastúpiť nahá, len s análnym kolíkom. Organizátori jej to na poslednú chvíľu zakázali

Organizácia Clash of the Stars jej údajne neumožnila realizovať zvrátený nástup.

Odveta českých pornoherečiek za hádzanie mačacích výkalov na tlačovej konferencii Clash of the Stars sa nediala. Hlavná aktérka exkrementového konfliktu Nikola Lauberová sa rozhodla na poslednú chvíľu nenastúpiť do ringu proti Lady Dee. Jej súperkou na siedmom turnaji CTOS bola napokon speváčka Eliška Kovaříková známa ako Helly Elli.

Na duel medzi dvoma pornoherečkami Drahomírou Jůzovou (Lady Dee) a Nikolou Lauberovou sa tešila nepochybne celá hala aj vďaka incidentu, ktorý zápasu predchádzal. Všetci chceli vidieť pomstu Jůzovej, no nedočkali sa.

Spočiatku nebolo jasné, čo sa deje. Samotná protivníčka sa to dozvedela až na poslednú chvíľu. „Tréneri za mnou prišli a povedali mi, že nenastúpi. Pýtala som sa ich, či to myslia vážne alebo si robia srandu. Pýtala som sa prečo a povedali, že sa proste pos*ala,“ objasnila pre Refresher Lady Dee.

Dôvod je však podľa ďalšieho účastníka siedmeho turnaja CTOS celkom iný. „Nenastúpila, pretože vedenie jej neumožnilo realizovať jej plán. Chcela nastúpiť nahá, s chlpatým bobrom a narvaným análnym kolíkom s líškou v zadku. Pri klietke jej to mali vytiahnuť,“ objasnil situáciu účastník turnaja Patrik Hübler pre Willy Cao, známy aj pre svoj zápas s Mikulašekom.

27-ročná pornoherečka sa nakoniec predsa len v ringu mohla predviesť. Odvahu ukázala gymnastka Eliška Kovaříková, ktorá na poslednú chvíľu kývla na ponuku nastúpiť do ringu, informuje MAX MMA. Po troch kolách síce prehrala na body, ale za svoj výkon sa vôbec hanbiť nemusela.