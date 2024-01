Nechutný útok z publika aj bitka Petra Kuťku. Čo nám prezradili Lady Dee a Inked Dory? (Report z turnaja Clash of the Stars 7)

Prv├Żkr├ít sme nav┼ít├şvili turnaj kontroverznej bojovej organiz├ície.

Bitka Petra Ku┼ąku mimo klietky medzi div├íkmi, ┼íialen├Ż incident, po ktorom zasahovali z├íchran├íri, diskvalifik├ícia v hlavnom z├ípase aj sumo duel. To v┼íetko za┼żil v sobotu 27. janu├íra desa┼ątis├şcov├Ż dav v┬ápra┼żskej ┼áportovej hale Fortuna na siedmom turnaji organiz├ície Clash of the Stars .┬á

Clash rozde─żuje u┼ż od svojho vzniku ─żud├ş do dvoch barik├íd. Niektor├ş miluj├║ bizarn├║ z├íbavu a pestr├Ż v├Żber ├║─Źastn├şkov z r├┤znych odvetv├ş, in├ş ostro kritizuj├║ hazard so zdrav├Żm hendikepovan├Żch ─żud├ş, prevahu amat├ęrskych z├ípasov alebo ur├í┼żanie a konflikty na tla─Źovk├ích.

Ke─Ć┼że sme chceli nasa┼ą atmosf├ęru turnaja a vidie┼ą na vlastn├ę o─Źi ├║rove┼ł organiz├ície, cestovali sme do Prahy, aby sme ti priniesli ┼ípeci├ílny┬áreport. Vyspovedali sme aj niektor├ę z├ípasn├ş─Źky, ako napr├şklad pornohere─Źku Lady Dee, Slovenku zn├ímu z Onlyfansu Inked Dory, aj modelku Denisu Ryndov├║. Refresheru pon├║kli exkluz├şvne rozhovory.

Nechutn├Ż ├║tok z publika

Ke─Ć┼że sa m├íloktor├Ż z├ípas dostane a┼ż do tretieho kola, turnaje Clashu ubiehaj├║ ako voda. Aj tentoraz to┬áÔÇ×ods├ŻpaloÔÇť a div├íci p├írkr├ít videli a┼ż bleskur├Żchle ukon─Źenia. Siedma akcia s podtitulom Seven Deadly Sins pon├║kla trin├ís┼ą z├ípasov. Malo ich by┼ą ┼ítrn├ís┼ą, av┼íak o─Źak├ívan├║ odvetu medzi┬áTade├í┼íom Vesel├Żm a┬áMiroslavom Lonerom alias┬áFaynem museli organiz├ítori zru┼íi┼ą.