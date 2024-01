Karlos Vémola: Prezývku Terminátor som nikdy nechcel. Spočiatku mi to prekážalo, pretože si zo mňa v Anglicku uťahovali (Rozhovor)

Vyspovedali sme najznámejšieho českého MMA zápasníka.

Či už ho miluješ, alebo nenávidíš, málokto dokázal v rámci bojových športov na tunajšej scéne toľko čo on. Karlos Vémola (38) bol prvým Čechom v najprestížnejšej MMA organizácii na svete UFC, stal sa dvojnásobným šampiónom Oktagonu a dnes tam drží opasok v poloťažkej divízii.

V júni ho čaká na štadióne Eden „odveta storočia“ s Attilom Véghom a momentálne beží v kinách dokument Michala Samira s názvom Karlos o jeho živote a kariére. Pre Refresher prezradil okrem iného to, kedy ho začali prezývať Terminátor a prečo, ale aj to, ako berie poslednú prehru so Samuelom „Pirátom“ Krištofičom.

Zdroj: Refresher/Gabriel Kotrha

Dvadsiateho piateho januára prišiel do kín dokument Karlos, ktorý sleduje vašu kariéru aj osobný život. Ako ho hodnotíte?Je vlastne úplne jedno, ako ten film hodnotím. Presne mapuje môj život taký, aký naozaj je. Bláznivý. Dôležité bude, ako ho budú hodnotiť ľudia.

Film sa začal nakrúcať už pred 15 rokmi, keď ste s MMA kariérou ešte len začínali. Kto prišiel s nápadom točiť už tak skoro? Bolo to na váš podnet?Na môj podnet to určite nebolo. Bol som vtedy v Londýne a režisér Michal Samir tam v tom čase študoval na filmovej škole. Oslovil ma, či by mohol o mne natočiť dokument v rámci školy. Stalo sa však to, že začal byť slávnejší rýchlejšie než ja, a tak dokument odložil a točil veľké filmy.

Potom sa však k nemu vrátil a povedal mi: „Karlos, mám materiály, ktoré nikto nemá.“ Aj tak sa výroba nakoniec predlžovala a naťahovala. Chceli sme to dokončiť po zápase s Attilom, ale nevyšlo to podľa mojich predstáv. Potom sme to chceli spraviť po odvete, ale tá sa zrušila, respektíve odložila.

Režisér mal viac než 600 hodín materiálu a zostrihali z toho iba hodinu a pol. Myslím si, že to je veľké strihačské umenie.



Sú vo filme scény, ktoré by ste najradšej vystrihli?Neteší ma, že sú tam scény, ktoré uvidia moji blízki a deti, aj keď ich už, bohužiaľ, videla celá republika. V živote som urobil veľa chýb, ale neľutujem nič. Nikdy by som nič z toho nemenil. Žijem si svoj sen a každá chyba ma posunula o krok dopredu. Aj z toho dôvodu by som teda z filmu nič nevystrihol.

Je, naopak, niečo, čoho tam podľa vás bolo málo?Viacerých vecí tam bolo pomenej, ale to sa dalo čakať. Režisér mal viac než 600 hodín materiálu a zostrihali z toho iba hodinu a pol. Myslím si, že to je veľké strihačské umenie. Určite tam niekomu budú chýbať niektoré moje životné etapy, ale to už nechám na divákov a fanúšikov. Možno to tvorcovia spravili schválne, aby neskôr vznikol ďalší, doplňujúci dokument, ktovie.