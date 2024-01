Zákaz štekania či padania snehu. Niektorí starostovia si myslia, že rozkážu prírode

Vyhlášky vyšli ako reakcia na večne nespokojných občanov.

Od štvrtka 25. januára je vo francúzskej dedinke Raillencourt-Sainte-Olle zakázané sneženie. Píše sa to v prvom odseku vyhlášky so všetkými právnymi a povinnými formalitami, ktorú zverejnil starosta Bernard de Narda, upozornili na to Novinky.cz

Nahnevaní občania

Dôvodom vytvorenia takého zákazu bolo nepriaznivé počasie vo Francúzsku, sneh a mrznúci dážď medzi 17. až 21. januárom. Starosta však tvrdí, že nechce rozkazovať počasiu, je to len reakcia na podnety občanov: „Volali nám toľkí ľudia, že sme mali rozpálené telefóny. A to všetko, podotýkam, pre štyri centimetre snehu,“ sťažoval sa starosta. Pripomienky boli najmä na neodprataný sneh, neupravené cesty aj chodníky.

Obec však nemá dosť ľudských síl a ani peňazí na to, aby investovala do účinnej techniky na odpratávanie snehu. Zákaz sneženia je preto podľa neho jediným možným riešením.

Sneh. Zdroj: Facebook/SHMÚ/J. Karak

Zákaz štekania

V ďalšej francúzskej dedinke Poses Georgio Loiseau platí pre zmenu zákaz štekania psov, informovali ešte začiatkom mesiaca Novinky.cz. Vo vyhláške sa uvádza, že majitelia akýchkoľvek zvierat sú povinní prijať všetky primerané denné a nočné opatrenia na zachovanie pokoja v susedstve.

Starosta svoje rozhodnutie odôvodnil sťažnosťami niektorých obyvateľov, ktorým prekážalo, že mnohí domáci miláčikovia ich susedov sú príliš hluční alebo štekajú celé hodiny.