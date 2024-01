Beauty trend za pár eur, ktorý si zamilovali aj celebrity. Dopraj si relax pri suchej masáži kefou (NÁVOD)

Mechanická exfoliácia suchou kefou sľubuje jemnejšiu pokožku.

Dry brushing, masáž suchou kefou či garšana je pôvodná ajurvédska technika, ktorá spočíva v jemnej celotelovej masáži pomocou kefy s mäkkými prírodnými štetinami. „Technika dry brushing má svoj pôvod v mnohých starovekých kultúrach, od ajurvédy po tradičnú čínsku medicínu,“ povedala pre Forbes dermatologička Sanober Pezad.

Táto stará technika bola pred niekoľkými rokmi znovuobjavená niekoľkými celebritami, ktoré ju zaradili do svojej beauty rutiny. Dry brushing si zamilovali aj Gwyneth Paltrow či Alicia Keys, ktoré inšpirovali aj svojich fanúšikov. Postupne sa tak táto metóda stala hitom internetu. Internetom sa spolu s návodom na dry brushing začala šíriť aj informácia, že suchá kefa ťa dokáže zbaviť celulitídy. To však nie je pravda.

Hlavným benefitom celotelovej masáže suchou kefou je exfoliácia, teda zbavovanie sa odumretých kožných buniek, vďaka čomu je pokožka na dotyk jemnejšia. Avšak spojitosť medzi suchou masážou a redukciou celulitídy vedecky dokázaná nie je, uvádza portál Medical New Today.

Dermatologička Mamina Turegano pre magazín Cosmopolitan vysvetlila, že dry brushing nemá vplyv na výskyt celulitídy. Dodala, že masáž suchou kefou však môže byť príjemným spestrením self care, počas ktorého sa perfektne zrelaxuješ.

Azda najlepšie na tejto technike je, že za ňu nemusíš platiť kopec peňazí v kozmetických salónoch. Dry brushing si úplne jednoducho urobíš aj v pohodlí domova, a to za pár eur. Všetko, čo na to potrebuješ, je totiž špeciálna kefa na telo, prípadne telový olej na následnú starostlivosť. Kefa musí byť určená na dry brushing, teda nesmie mať príliš tvrdé či dokonca ostré štetiny, ktoré by ti mohli ublížiť.

Všetko, čo budeš potrebovať

Masážna kefa s jemnými štetinami z prírodného agávového vlákna s bambusovou rukoväťou je ideálna na jemnú a zároveň intenzívnu masáž. Po jej použití bude tvoja pokožka svieža a na dotyk jemnejšia. Kefu čisti raz týždenne pod tečúcou vodou. Neponáraj ju do vody celú, ale umývaj len štetiny. Suš ju na vzduchu, štetinami dole.

Sprchový olej s krémovou nemastnou konzistenciou zanechá tvoju pokožku hydratovanú a jemnú. Tento produkt sľubuje až 24-hodinovú hydratáciu, počas ktorej bude tvoja pokožka chránená pred podráždením. Okrem toho zmierňuje nepríjemné pnutie, ktoré sa vyskytuje nielen v zimných mesiacoch.

Ikonický Bi-Oil by nemal chýbať v žiadnej kúpeľni. Tento ľahký olej s príjemnou vôňou zanechá pokožku hladkú a poriadne hydratovanú. Okrem toho sľubuje, že ťa účinne zbaví drobných jazvičiek aj strií a pomôže zjednotiť tón pokožky.

V prípade, že oleje nie sú pre teba a preferuješ krémovú konzistenciu, vyskúšaj ľahké telové mlieko s olejom Bi-Oil. Pri jeho výrobe bola využitá špeciálna technológia, vďaka ktorej získa pokožka potrebnú hydratáciu bez toho, aby na koži zostávala mastná vrstva.

Ako na suché kefovanie krok za krokom

Dermatologička Nina K. Antonov pre portál Everyday Health vysvetľuje, že dry brushing je vhodné vykonávať maximálne trikrát týždenne. Podľa odborníčky by však začiatočníci nemali používať kefu na telo častejšie než dvakrát týždenne.

Antonov dodáva, že masáž by mala trvať päť až desať minút, nie dlhšie. Suchú kefu odporúča zaradiť do večernej rutiny pred tým, ako pôjdeš do sprchy. V sprche sa následne zbavíš starej pokožky a suchých šupiniek, ktoré ti na tele zostali po použití kefy.

Ak ťa trápi ekzém, akné alebo máš na pokožke nezahojené zranenia, suchá kefa pre teba nie je vhodná, uvádza portál Healthline. V prípade, že máš pokožku citlivú, namiesto kefy môžeš siahnuť po mäkšej masážnej rukavici alebo tzv. luffa cake pomôcke.

Bolesť, výrazné a pretrvávajúce začervenanie či dokonca opuch sú taktiež signálom, že metóda suchej kefy pre teba nie je vhodná. „Ak sa v priebehu masáže objaví bolesť alebo výrazné začervenanie, treba ju ukončiť,“ dodáva Antonov.

Portál Healthline radí začať s masážou v oblasti členkov, následne môžeš pokračovať smerom ku kolenám. Dlhšími pevnými ťahmi postupuj smerom nahor. Pozor, na kefu nesmieš príliš tlačiť. „Príliš časté alebo intenzívne požívanie kefy môže viesť k vzniku raniek na pokožke, ktoré by sa mohli neskôr zapáliť,“ varuje dermatologička Nina K. Antonov v článku na portáli Everyday Health.

Keď sa dostaneš k oblasti stehien, môžeš pridať aj krúživé pohyby. Na bruchu, v podpazuší a v oblasti dekoltu, kde máš citlivú pokožku, používaj iba jemné krúživé pohyby. Čo sa týka tváre, tej sa radšej vyhni. Namiesto suchej kefy siahni po kameni gua sha, s masážou jemnej pokožky v oblasti tváre ti skvelo pomôže aj roller.

Po masáži by mala nasledovať sprcha. Namiesto klasického sprchového gélu alebo mydla tentoraz siahni po hydratačnom sprchovom oleji, ktorý zanechá tvoju pleť dokonalo hladkú. Namiesto oleja môžeš použiť aj výživný sprchový gél.

Len čo je tvoja pokožka osušená, je čas na hĺbkovú hydratáciu. Vďaka exfoliácii, ktorá ťa zbavila odumretých kožných buniek, ti výživný krém či olej prenikne ešte hlbšie do pokožky. Medzi našich obľúbencov patrí telové mlieko s olejom Bi-Oil.