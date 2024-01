„Do hudobného priemyslu sa už nikdy nevrátim,“ oznámila Britney Spears

O tom, že Britney vydá nový album, sa špekulovalo už dlho a fanúšikovia sa naň tešili. Teraz to však vyzerá, že majú smolu.

Speváčka na svojom Instagrame zverejnila komentár, v ktorom odkazuje, že väčšina článkov o nej je odpad a že sa „nikdy nevráti do hudobného priemyslu“. Komentár sa objavil v popise fotky obrazu Salome s hlavou sv. Jána Krstiteľa od umelca Guida Reniho, ktorú Britney zverejnila v stredu.

Reagovala tak na príspevok bulvárneho časopisu Page Six o tom, že spolupracuje s Charli XCX a Juliou Michaels na dlhoočakávanom desiatom štúdiovom albume, čo zrejme nie je pravda. Speváčkiným posledným albumom bol Glory z roku 2016. V roku 2021 spolupracovala s Eltonom Johnom na piesni Hold Me Closer.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Maria River Red (@britneyspears)

„Aby bolo jasné, väčšina správ je odpad! Stále hovoria, že sa obraciam na náhodných ľudí, aby sme urobili nový album... Do hudobného priemyslu sa už nikdy nevrátim! Keď píšem, píšem pre zábavu alebo pre iných ľudí. (...) Za posledné dva roky som napísala viac ako 20 piesní pre iných ľudí! Som ghostwriterka a úprimne ma to tak baví,“ napísala.

Vyjadrila sa aj k svojej knihe The Woman in Me, ktorá vyšla v októbri 2023. Kniha sa stala bestsellerom, ale ľudia sa domnievajú, že bola vydaná bez jej súhlasu. Na margo toho napísala, že „to je ďaleko od pravdy“.