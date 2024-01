Len 13-ročný chlapec dokázal ako prvý človek na svete dohrať Tetris až do konca

Niekedy trénoval až 5 hodín denne. Chlapcovi sa podarilo zvíťaziť nad doteraz neporaziteľnou hrou.

Len 13-ročnému Willisovi Gibsonovi sa podarilo dosiaľ nemožné. Len za 38 minút dokázal vyhrať nad hrou Tetris, informuje portál Unilad.

Väčšina hier má svoj koniec, na ktorý sa hráči dokážu dostať, medzi takého videohry patrí aj obľúbená Grand Theft Auto či Call of Duty. Tým sa líšia od klasickej hry Tetris, pôvodne zverejnenej na konzole Nintendo v roku 1988.

Mladý hráč dosiahol „true killerscreen“, čo spôsobilo, že bloky padali tak rýchlo, až padla samotná hra. V minulosti sa niečo podobné podarilo iba umelej inteligencii. Od prvého vydania hry uplynulo už vyše 35 rokov, odvtedy bol najbližšie k svetovej prestíži „víťaza Tetrisu“ Thor Aackerlund, ktorý v roku 2010 zdokonalil svoje hracie schopnosti metódou „hypertappingu“.

Začal trénovať len pred dvoma rokmi

Americký tínedžer začal hrať videohru len pred dvomi rokmi, už ako 11-ročný. Tvrdí, že každý deň odhodlane cvičil 3 až 5 hodín. „Práve to upútalo moju pozornosť, a tak som sa do toho dostal. Je to pre mňa hlavne koníček,“ priznal v rozhovore pre StillWater News Press.

Napokon skúsil hrať aj súťažne na turnajoch. Ten, na ktorom sa zúčastnil minulý október, sa mu stal osudným. Spomedzi hráčov bol najmladší, no umiestnil sa na pôsobivom 3. mieste. „Do turnaja som prišiel s nádejou, že sa dostanem do top 16, a prestrelil som to. Bolo to naozaj zábavné vidieť všetkých, ktorých som poznal online. Bol som skôr nadšený, že som tam mohol byť. Nebol som príliš nervózny,“ dodal.

Aj keď šampionát nevyhral, do histórie sa zapísal ako jediný, kto kedy hru porazil. V rovnakom rozhovore tínedžer uviedol, že v dohľadnom čase neplánuje prestať hrať Tetris.

Tetris je v súčasnosti treťou najpredávanejšou videohrou všetkých čias. Už tento rok oslávi 40 rokov, počas ktorých si získala priazeň ľudí všetkých vekových kategórií a kultúr po celom svete.