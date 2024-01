14 tipov, ako nosiť farbu roka 2024. Peach fuzz uvidíme na oblečení, topánkach aj doplnkoch

─îo hovor├ş┼í na farbu roka?

Farbou roka 2024 sa ofici├ílne stala brosky┼łov├í, konkr├ętne odtie┼ł┬á13-1023 Peach Fuzz.┬áPod─ża spolo─Źnosti Pantone je to jemn├Ż t├│n, ktor├Ż obohacuje myse─ż, telo a du┼íu.┬á

ÔÇ×Pri h─żadan├ş odtie┼ła, ktor├Ż odr├í┼ża na┼íu vroden├║ t├║┼żbu po bl├şzkosti a spojen├ş, sme zvolili farbu vy┼żaruj├║cu teplo a modern├║ eleganciu. Odtie┼ł, ktor├Ż rezonuje s├║cit, pon├║ka hmatov├ę objatie a bez n├ímahy sp├íja mladistv├Ż s nad─Źasov├Żm,ÔÇť vysvetlila┬áLeatrice Eiseman, v├Żkonn├í riadite─żka┬áPantone Color InstituteÔäó.

Vybrali sme pre teba nieko─żko d├ímskych aj p├ínskych produktov v brosky┼łov├Żch t├│noch, ktor├ę v roku 2024 prines├║ jemn├║ harm├│niu do tvojho ┼íatn├şka.

Jednoduch├ę bavlnen├ę tri─Źko┬áSporty & Rich

93 ÔéČ

Zdroj: Farfetch/Sporty & Rich

Kvalitn├Żm bavlnen├Żm tri─Źkom nem├í┼í ─Źo pokazi┼ą a vynos├ş┼í ho cel├Ż rok. Jednoducho zapadne aj do ┼íatn├şka milovn├şkov minimalizmu, ktor├ş preferuj├║ neutr├ílne t├│ny. Tie┼ż sa m├┤┼że┼í in┼ípirova┼ą m├│dou 80. rokov a tri─Źko zladi┼ą so svetl├Żm deninom.┬á

Nike Air Jordan 1 

p├┤vodne 130 ÔéČ, teraz za 91┬áÔéČ

Zdroj: Luisaviaroma/Nike

Air Jordan 1 a peach fuzz ÔÇô viac asi doda┼ą nemus├şme. Tieto tenisky by nemali ch├Żba┼ą v tvojom jarnom a letnom ┼íatn├şku. Dlho nev├íhaj, teraz si ich m├┤┼że┼í k├║pi┼ą s 30 % z─żavou.

Ko┼íe─ża┬áPolo Ralph Lauren

149 ÔéČ

Zdroj: Farfetch/Polo Ralph Lauren

Pravdepodobne ti minul├Ż mesiac neuniklo fin├íle seri├ílu The Crown. Jednou z vec├ş, ktor├║ sme v┼íetci ocenili, bolo vyobrazenie┬ázn├ímych outfitov princeznej Diany. Jej nad─Źasov├Ż ┼ít├Żl st├íle nie je out, a preto sme do tohto zoznamu zahrnuli aj ikonick├║ klasiku Ralph Lauren, ktor├║ milovala aj Diana.┬á

Pleten├Ż sveter┬áEssentiel Antwerp

248 ÔéČ

Zdroj: Farfetch/Essentiel Antwerp

Sez├│na pleten├şn┬áe┼íte ani z─Ćaleka nekon─Ź├ş. Vybrali sme pre teba pleten├Ż sveter belgickej zna─Źky Essentiel Antwerp, ktor├Ż ┼ąa zahreje aj po─Źas ve─żmi chladn├Żch dn├ş ÔÇô obsahuje pr├şmes vlny z alpaky.┬á

Kabelka Alexander Wang

p├┤vodne 450┬áÔéČ, teraz┬á270┬áÔéČ

Zdroj: Luisaviaroma/Alexander Wang

Ak je tvoj┬á┼íatn├şk v neutr├ílnych t├│noch, doplnky s├║ skvelou vo─żbou, ako prida┼ą do outfitu tro┼íku farby. T├íto mal├í nylonov├í kabelka z dielne Alexander Wang ┼ąa zaujme aj svojou text├║rou. Nechaj tento doplnok vynikn├║┼ą a skombinuj ju s bielou ko┼íe─żou alebo tri─Źkom a denimov├Żmi nohavicami.

Párty nohavice Sabina Musayev

279 ÔéČ

Zdroj: Farfetch/Sabina Musayev

Toto je p├írty outfit, v ktorom ┼ąa tento rok nikto neprehliadne. K plisovan├Żm nohaviciam si m├┤┼że┼í dok├║pi┼ą aj ladiacu bl├║zku, ktor├í dopln├ş tvoj look. Ak je to na teba pr├şli┼í, sk├║s k t├Żmto leskl├Żm nohaviciam zladi┼ą ─Źierny alebo neutr├ílny top.┬á

Tenisky Adidas Gazelle

133 ÔéČ

Zdroj: Farfetch/adidas

Zna─Źka Adidas dr┼ż├ş krok s aktu├ílnymi trendmi a v novej sez├│ne predstavila milovan├ę Gazelle vo farbe roka 2024. Silueta, ktor├║ si ob─ż├║bili celebrity aj Tiktok, n├ís tak pravdepodobne bude bavi┼ą aj nadch├ídzaj├║ce mesiace.┬á

Lodi─Źky┬áAlexander McQueen

690 ÔéČ

Zdroj: Farfetch/Alexander McQueen

Ak h─żad├í┼í nie─Źo naozaj extra, m├íme pre teba ko┼żen├ę lodi─Źky┬áAlexander McQueen s kovovou ┼ípi─Źkou a 11 cm vysok├Żm op├Ątkom. Tieto top├ínky s├║ d├┤kazom toho, ┼że aj jemn├í a ne┼żn├í brosky┼łov├í farba m├┤┼że by┼ą hot.┬á

Kabelka Jil Sander 

620 ÔéČ

Zdroj: Farfetch/Jil Sander

Kvalitn├Ż materi├íl, strih a spracovanie. Minimalizmus, ktor├Ż je typick├Ż pre zna─Źku Jil Sander, sa odrazil aj na dizajne tejto kabelky. Kabelka je dostupn├í aj v r├┤znych ve─żkostiach a farebn├Żch prevedeniach.

Šiltovka Jacquemus

102 ÔéČ

Zdroj: Farfetch/Jacquemus

S klasickou bejzbalovou ─Źiapkou po─Źas jarnej a letnej sez├│ny ne┼íliapne┼í ved─ża. V├Żhodou tohto modelu od zna─Źky Jacquemus je, ┼że si ho vzadu m├┤┼że┼í prisp├┤sobi┼ą pod─ża ve─żkosti. ┼áiltovka je dostupn├í aj v nieko─żk├Żch farebn├Żch prevedeniach.

Slne─Źn├ę okuliare┬áRay-Ban

155 ÔéČ

Zdroj: Farfetch/Ray-Ban

Farba peach fuzz sved─Ź├ş aj slne─Źn├Żm okuliarom. T├íto kombin├ícia s hranat├Żm r├ímom zna─Źky Ray-Ban n├ís vr├ítila do 70. rokov. Ak h─żad├í┼í nie─Źo in├ę ne┼ż tradi─Źn├ę ─Źierne alebo hned├ę r├ímy, tento model m├┤┼że by┼ą t├í spr├ívna vo─żba.┬á

Tri─Źko┬áIceberg

143 ÔéČ

Zdroj: Farfetch/Iceberg

Peach fuzz uvid├şme tento rok aj v p├ínskej m├│de. M├┤┼że┼í sa napr├şklad in┼ípirova┼ą zna─Źkou Iceberg, ktor├í vo svojej novej sez├│ne predstavila oversize tri─Źko s potla─Źou Bugs Bunnyho.

Nohavice Adidas

90 ÔéČ

Zdroj: Farfetch/adidas

Tento model je rozhodne len pre mu┼żov, ktor├ş sa neboja experimentova┼ą s farbami. In┼ípiruj sa napr├şklad stylingom zna─Źky Adidas, ktor├í nohavice vo farbe roka skombinovala s oran┼żovou, pieskovou a modrou v odtieni aqua.

┬áSvie─Źka┬áLex Pott

41┬áÔéČ

Zdroj: Luisaviaroma/Lex Pott

Vo farbe roka uvid├şme aj doplnky do dom├ícnosti. Vybrali sme pre teba dizajnov├║ svie─Źku┬áLex Pott, ktor├í sa ti bude hodi┼ą v podstate kdeko─żvek. Ak sa ju rozhodne┼í zap├íli┼ą, vydr┼ż├ş ti horie┼ą 10 hod├şn.┬á