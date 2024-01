Česká futbalistka prehovorila o sexuálnom zneužívaní: „Na polícii som musela ukazovať, ako som pri tom ležala“

Tereza bola sexuálne zneužitá ako 9-ročná.

Česká futbalistka Tereza Bolfíková sa rozhodla prostredníctvom sociálnych sietí prehovoriť o svojom traumatickom zážitku z detstva. Na Facebooku sa priznala, že ako 9-ročná zažila sexuálne zneužívanie od blízkej osoby. Príspevok neskôr zmazala, informoval o tom portál iDnes.

„Bola som sexuálne zneužitá, ale k pohlavnému styku nedošlo. Musela som potom lietať po doktoroch a vôbec som nevedela prečo, nedochádzalo mi to. Na polícii som musela ukazovať, ako som ležala, všetko opisovať,“ opísala traumatickú situáciu z detstva.

Bolfíková si to ako dieťa vôbec neuvedomovala. „Zazlievala kamarátke, na ktorú to skúsil tiež, že to išla nahlásiť na políciu,“ povedala. Tým sa podľa jej slov všetko začalo – stratila rodinu a odišla do detského domova. Postupom času však bola za svoj odchod do „decáku“ vďačná.

To, že tento nepríjemný zážitok v nej zanechal stopu, si začala uvedomovať počas dlhého single obdobia. „K nikomu sa nedokážem citovo pripútať, možno je to spôsobené tým,“ zdôverila sa Terka. Priznala aj to, že preto musela vyhľadať odbornú pomoc a svoj stav rieši so psychologičkou.

Dvadsaťtriročná futbalistka už raz o svojej minulosti prehovorila. Vtedy sa na verejnosť dostala informácia, že Tereza skončila v detskom domove, pretože sa o ňu matka nevedela poriadne postarať.

„Keď mi mama s plačom volala a znovu sa ospravedlňovala, že som kvôli nej skončila v decáku, zrazu som si povedala: Prečo to robíš? Prečo si nahováraš niečo, čo nie je úplne pravda? Veď jej tým ubližuješ. V tej chvíli mi došlo, že je načase, aby som to zo seba vypustila.“