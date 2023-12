Najlepšiu neapolskú pizzu robia v Bošanoch. Majiteľ Janči nám v kuchyni ukázal, ako ju pripraviť

Špičkové talianske ingrediencie, unikátne, no vyvážené chute a špeciálne neapolské cesto, ktoré si musí oddýchnuť. Majiteľ Neapolky sa nám postaral o excelentný gurmánsky zážitok. Za kvalitu a bravúrny food styling by sa nehanbili ani v zahraničí.

Prvý koncept plochého upečeného cesta so syrom a s bylinkami, ktorý pripomínal pizzu, nachádzame už v starovekom Grécku. Moderný variant jedného z najobľúbenejších jedál sveta, aký poznáme dnes, sa však najväčšmi vyformoval práve v talianskom Neapole až v 19. storočí. Navzdory súčasným trendom v gastronómii a tisíckam nových receptúr si práve pôvodná neapolská pizza zachováva autentickú podstatu nezmenenú.

Skutoční gurmáni ocenia mäkké nafúknuté okraje, vláčny a jemný stred a kvalitné ingrediencie, ktoré chuťovým pohárikom spôsobia hotovú explóziu. Ty však za najlepšou neapolskou pizzou vôbec nemusíš chodiť do Neapolu ako Julia Roberts v ikonickej filmovej scéne Jedz, modli sa a miluj. Stačí, ak si urobíš výlet do obce Bošany v okrese Partizánske, ktorá je vzdialená len hodinu a pol od Bratislavy. V malom dedinskom domčeku totiž už rok a pol funguje unikátna pizzeria Neapolka, kde ti pripravia modernú neapolskú pizzu.

Svoju neapolku dostaneš cez malé okienko, zabalenú v krabici a za zvuku mestského rozhlasu (môžeš si ju aj objednať). Nenalejú ti k nej prosecco ani ťa neusadia. V momente, ako nahliadneš do krabice s logom, pochopíš celý wow efekt, o ktorom sa rozpráva po celom Slovensku. Dokonalý prvý dojem z perfektného food stylingu podporí nezabudnuteľná a návyková chuť. Pizza balansuje medzi dlhoročnou tradíciou, talianskym temperamentom a nárokmi súčasného zákazníka. Ak ju raz vyskúšaš, určite sa za ňou budeš chcieť vrátiť aj za cenu niekoľkých kilometrov.

Ochutnali sme najlepšiu neapolskú pizzu na Slovensku. Zdroj: Refresher/Denisa Sutorova



Jančiho Neapol na dedine

O „Jančim“, ktorý na dedine pečie pravú neapolskú pizzu, sme sa dozvedeli zo sociálnych sietí, ale aj od známych, ktorí sem cestujú z Bratislavy, Čadce, Popradu či Banskej Bystrice. Dnes skúsený pizzamajster Ján Beluš však predtým pôsobil v známom bratislavskom Fou Zoo a takmer 11 rokov v kaštieli Čereňany u šéfkuchára Mariána Fila.

Svoje dlhoročné skúsenosti sa rozhodol využiť v oblasti, ktorú má najradšej. „Som extrémny milovník pizze, ale nemal som toľko financií, aby som si mohol otvoriť reštauráciu, a v dnešnej dobe je to obrovský risk. Ja sa tu naozaj na nič nehrám, postavil som to, aby som ľuďom robil radosť. Neusadím ich v exkluzívnych priestoroch, mňa predáva produkt. Ak sa ma niekto spýta, prečo tu nie je čašníčka, odpoviem, nehľadajte stále to prečo,“ hovorí pre Refresher.